'Tezkere görüşmeleri açık yapılacak'

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TSK'nın gerektirdiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesinin yanı sıra yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunabilmesini öngören Başbakanlık Tezkeresi'nin yarın (2 Ekim 2014) TBMM Genel Kurulu'nda büyük ihtimalle açık oturumla görüşüleceğini söyledi.

Coşkun Ergül’ün haberine göre, Elitaş, dün TBMM Başkanlığı'na sunulan Irak ve Suriye'deki tezkeresinin TBMM Genel Kurulu'nda nasıl görüşüleceğine ilişkin kararı, yarın AKP Grup Başkanvekilleri olarak yapacakları toplantıda vereceklerini söyledi. Eğilimin, Irak ve Suriye tezkeresinin açık birleşimde yapılması olduğunu belirten Elitaş, "Tezkere görüşmeleri yarın TBMM Genel Kurulu'nda büyük ihtimalle açık yapılacak" dedi. (AA)