Demirtaş: Başbakan bize tezkerenin savaş tezkeresi olmadığını söyledi

Başbakan Ahmet Davutoğlu’yla görüşen HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş görüşme sonrası yaptığı kısa açıklamada, “IŞİD tehdidinin bölgeden bertaraf edilmesi için hükümetin ve muhalefetin yapması gerekenler toplantıda ele alındı. Sayın Başbakan’ın bu konudaki yaklaşımları da olumlu. Umuyorum ki şu günlerde oluşan negatif hava, gerilimsiz bir havaya bırakır” dedi.

Demirtaş, tezkere tartışmalarıyla ilgili olarak ise "Tezkere konusundaki endişelerimizi ilettik. Başbakan bize bunun bir savaş tezkeresi olmayacağını belirtti" diye konuştu.

Selahattin Demirtaş’ın açıklamasından satırbaşları şöyle:

Olumlu bir adım olarak değerlendirdik. Pratik adımların yakın zamanda hayata geçmesi, kalıcı barışın gerçekleşmesi açısından çok önemlidir. HDP olarak elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Bir diğer mevzu, özellikle Rojava ve Kobane bölgesinde yaşanan gelişmelerdir. Kaygıyla yakından takip ediyoruz. Sadece Kobane’de ya da Türkiye’de yaşayan Kürtleri değil, Türkiye’nin tamamını ilgilendiren bir gelişmedir.

IŞİD tehdidinin bölgeden bertaraf edilmesi için hükümetin ve muhalefetin yapması gerekenler toplantıda ele alındı. Sayın Başbakan’ın bu konudaki yaklaşımları da olumlu. Umuyorum ki şu günlerde oluşan negatif hava, gerilimli bir havaya bırakır.

Bu ülkede ortak bir barışı, kalıcı bir eşitliği, kardeşliği, adaleti hep birlikte yapmak istiyoruz. Bütün bölge halklarına barışın sinerjisinin sirayet etmesini istiyoruz. Özellikle Suruç’ta yaşanan müdahaleler var, onları da Sayın Başbakan’la paylaştık. Dikkatle inceleyeceğini belirtti. O müdahalelerin de olmaması gerektiğini ifade ediyoruz. Çok sayıda sivil Kobane sınırından Türkiye’ye giriş yaptı. Gelenlerin sıkıntıları olmakla birlikte, Türkiye’nin sınırlarının açılması önemlidir.

Eksikleri, yapılan hataları yanlışları giderebilmek, doğru bir siyaseti sahada pratikte gerçekleştirebilmek için daha fazla diyalog içinde olunması gerekiyor. Tezkere konusundaki endişelerimizi ilettik. Başbakan bize bunun bir savaş tezkeresi olmayacağını belirtti.

Genel olarak olumlu bir görüşme olduğunu söylemek isterim. Sayın Başbakan’la açık yüreklilikle tartışmış olmak gerilimli ortamda önemliydi.