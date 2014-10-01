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Politika

'CHP ve HDP tezkereye 'hayır' derlerse Esad ve IŞİD yanlısı olurlar'

Başbakan Ahmet Davutoğlu, tezkereye evet oyu vereceğini açıklayan Devlet Bahçeli'ye teşekkür ettiğini, HDP ve CHP içinse tezkerenin sınav olduğunu söyledi

01 Ekim 2014 23:59

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Yeni Yasama Yılı'nın açılışı dolayısıyla TBMM Başkanı Cemil Çiçek tarafından verilen resepsiyonda, tezkereye 'evet' oyu vereceklerini açıklayan Devlet Bahçeli'ye teşekkür ettiğini söyledi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Davutoğlu, CHP ve HDP için tezkerenin sınav olduğunu belirterek, "Tezkereye hayır derlerse Esad ve IŞİD yanlısı onlar olur" diye konuştu.

Davutoğlu HDP'nin tezkereye hayır oyu vermesi durumunda 'Kobani'de Kürtleri destekleyin' deme hakkına sahip olamayacağını söyledi.

Başbakan Davutoğlu, hiçbir Kürt, Arap grubun süreçten uzak tutulmasını istemediklerini de sözlerine ekledi.

 

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