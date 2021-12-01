CHP, tam kadro Mersin mitingine hazırlanıyor

Eray GÖRGÜLÜ



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 4 Aralık’ta Mersin’de düzenleyeceği büyük miting öncesinde, Mersin ve çevre illerde geniş kapsamlı bir hazırlık yürütülüyor. Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı, Veli Ağbaba ve Ali Öztunç’un koordine ettiği çalışmalara bugünden itibaren milletvekilleri de katılıyor.

7 ilde çalışma yürütülüyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Haydi meydana" sözleriyle başlatacağı bölgesel mitinglerin ilki 4 Aralık’ta Mersin’de düzenlenecek. CHP, TBMM’deki bütçe görüşmelerinin ardından tüm yurtta bölgesel mitinglere devam etmeyi planlıyor.



CHP Genel Merkezi, Mersin mitingine büyük önem verirken, Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı, Veli Ağbaba ve Ali Öztunç Mersin ve çevre illerde çalışmalarına başladı. Mersin, Karaman, Niğde, Hatay, Osmaniye, Maraş ve Adana illerinde sürdürülen çalışmalara bugünden itibaren milletvekilleri de katıldı.

Sokak çok heyecanlı

Mersin’de yürütülen çalışmaları koordine eden ve T24’ün sorularını yanıtlayan Veli Ağbaba, örgütle birlikte 15 kadar milletvekilinin sahada olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Mitingi yapacağımız alana Umut Meydanı diyoruz. Milletin sesi umudun meydanında olacak. Mitingde önce milletimiz konuşacak, genel başkanımız dinleyecek. Sonra genel başkanımız konuşacak.



Şu anda çalışmalar çok iyi gidiyor. Sokak çok heyecanlı, vatandaş bu mitinge yeni bir başlangıç olarak bakıyor. Herkesin şikayeti yoksulluk, işsizlik, zamlar ve alım gücünün düşmesi. Daha önce diğer partilere oy vermiş vatandaşlarımızı da davet ediyoruz, tüm kesimlerden mitingimize katılım olacağını görüyoruz. Bu miting erken seçim için bir işaret fişeği niteliğinde olacak."

Biz davet etmeden vatandaş 'geleceğiz' diyor

Adana’daki çalışmaları yürüten Ali Öztunç da, hazırlıklarla ilgili şunları söyledi: "Genel Başkanımız, Mersin’in tarihinde gördüğü en büyük mitingi yapacak. Biz şu anda Adana’da çalışmalarımızı yürütüyoruz. Sivil toplum kuruluşları, sendikalar ve yurttaşlarımızı ziyaret edip tek tek mitingimize davet ediyoruz. Görüştüğümüz herkes, ‘Davet etmeseniz de biz zaten mitinge geleceğiz’ diyor. Halkımızdan mitingimize çok büyük bir ilgi olduğunu görüyoruz."

Halk erken seçim istiyor

Çalışmalara katılan ve T24’e konuşan CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut da şunları söyledi: "Ekonomik kriz içerisinde ezilen, işsiz bırakılan, evine ekmek götüremeyen, sahipsiz bırakılan vatandaşın, ürünü tarlada kalan, traktörü haczedilen çiftçinin sesi Mersin’den yankılanacak. Mersin’den Ankara’ya öyle güçlü bir sesle haykıracağız ki vatandaşı kaderine terk eden, yoksulluğa inkâr eden, görmeyen, duymak istemeyen, halkın yoksulluğu ile dalga geçen Saray ve kibirli şürekâsı kayıtsız kalamayacak.



Mersin’de, Cumhuriyet tarihinin en büyük mitinglerinden birini gerçekleştireceğiz. Miting alanında sadece CHP’liler olmayacak, Saray düzenine isyan eden herkes o alanda olacak. Adana’da kimi mitinge davet etsek, ‘Bıktık bu zamlardan, hayat pahalılığından, kiramızı, faturalarımızı bile ödeyemiyoruz. Davet etmenize bile gerek yok, işimizi gücümüzü bırakıp, orada olacağız’ sözleriyle karşılaşıyoruz. Halk erken seçim istiyor."

Ne olmuştu?

Mersin Valiliği, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Mersin Cumhuriyet Meydanı’nda yapmak istediği mitinge izin vermeyerek, mitingin yerini eski stat bölgesi olarak değiştirdi.

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