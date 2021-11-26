Mersin Valiliği’nin Cumhuriyet Meydanı’nda yapılmasına izin vermediği CHP mitingi, millet bahçesinin yanında yapılacak

Mersin Valiliği, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Mersin Cumhuriyet Meydanı’nda yapmak istediği mitinge izin vermeyerek, mitingin yerini eski stat bölgesi olarak değiştirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, döviz kurunun artması ve ekonomideki gidişata ilişkin olarak, "Anayasamızın bize tanıdığı hakları kullanarak, milletimizin sesini dinlemek üzere, “Haydi Meydana” diyorum. İlk mitingimiz Mersin’de!" ifadeleri ile miting çağrısı yapmıştı.

Edinilen bilgiye göre Mersin Valiliği Kılıçdaroğlu’nun Cumhuriyet Meydanı’nda yapmak istediği mitingine izin vermedi. Miting Millet Bahçesi’nin yanında yapılacak.

Tele1'in haberine göre, CHP Milletvekili Alpay Antmen, “Miting için başvuru yaptığımız Cumhuriyet Meydanı’na izin verilmedi. Millet Bahçesinin yanında bulunan stadın yanına verildi. Orada yapacağız. Erdoğan daha önce burada miting yaptı” dedi.