T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP mitinginin sloganı belli oldu: "Milletin sesi Kılıçdaroğlu"

27 Kasım 2021 23:15

CHP'nin Mersin'de düzenlemeyi planladığı mitinginin detayları belli oldu. 4 Aralık'ta eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu yanında yapılacak mitingin sloganı "Milletin Sesi Kılıçdaroğlu" olarak belirlendi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TL'nin tarihi değer kaybı ve artan hayat pahalılığının ardından CHP'nin Mersin'de miting düzenleyeceğini duyurmuştu. CHP'nin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlemek istediği mitinge Mersin Valiliği'nden izin çıkmaması sonrasında mitingin yeni yerine dair detaylar paylaşıldı.

4 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da Mersin'de eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu yanında yapılması planlanan etkinliğin sloganı "Milletin Sesi Kılıçdaroğlu" olarak belirlendi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun programa katılacağı açıklandı.

Mitingin tanıtım afişlerinde Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafıyla birlikte 'Hemen seçim', 'Erken seçim' vurguları yapıldı.

Kemal KılıçdaroğluCHPCHP mitingmitingMersin miting
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24