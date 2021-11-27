CHP mitinginin sloganı belli oldu: "Milletin sesi Kılıçdaroğlu"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TL'nin tarihi değer kaybı ve artan hayat pahalılığının ardından CHP'nin Mersin'de miting düzenleyeceğini duyurmuştu. CHP'nin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlemek istediği mitinge Mersin Valiliği'nden izin çıkmaması sonrasında mitingin yeni yerine dair detaylar paylaşıldı.
4 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da Mersin'de eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu yanında yapılması planlanan etkinliğin sloganı "Milletin Sesi Kılıçdaroğlu" olarak belirlendi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun programa katılacağı açıklandı.
Mitingin tanıtım afişlerinde Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafıyla birlikte 'Hemen seçim', 'Erken seçim' vurguları yapıldı.