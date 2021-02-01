CHP Sözcüsü Öztrak'tan 'istifa' açıklaması: Partimize, Cumhur İttifakı'nın ağzıyla yönelttikleri ithamları asla kabul etmeyiz ve unutmayız

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP'den 3 milletvekilinin istifa etmesiyle ilgili, "Kimsenin şüphesi olmasın. Sel gider kum kalır. Kişiler gelip geçer. Tam da partimiz iktidara yürürken vefa duygusunu unutup giderken partimize ve partililerimize Cumhur İttifakı'nın ağzıyla yönelttikleri ithamları asla kabul etmeyiz ve unutmayız" diye konuştu.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, genel merkezde basın toplantısı düzenledi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Öztrak, CHP'den kısa sürede istifa edeceğini söyleyen ve parti kuracağını açıklayan Muharrem İnce hakkında, "Hem parti içinde kalıp hem de yeni partisinin tüzüğünün hazır olduğunu söyleyenlerin açıklamalarını etik bulmadığımızı söylemek isterim. Hep söylüyoruz, milletimiz herkesin ne yaptığını görüyor" dedi.

Geçen hafta CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, ve CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel partisinden istifa etmiş, CHP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 135'e düşmüştü. İstifa eden vekillerin ise CHP'den ayrılacağını belirten Muharrem İnce'ye katılacağı iddia ediliyor. TIKLAYIN - Kılıçdaroğlu'na mektup yazmışlardı; 3 milletvekili CHP'den istifa etti

Öztrak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu ülkede Erdoğan'ın damadı istifa etti. Kanallar bunu 27 saat haber yapamadı. AKP'li Nevşehir Belediye Başkanı istifa ettirildi. Belediye başkanı canlı yayında dudaklarını kemirerek istifa ettiğini söyledi. Belediye başkanını istifaya ne götürdü, bu istifanın arkasında yolsuzluk iddiaları var mı yok mu medyaya yansımadı, sorgulanmadı bile. CHP'den 3 vekil istifa edince, suskun medya anında kıyameti koparmaya başladı.

Kimsenin şüphesi olmasın. Sel gider kum kalır. Kişiler gelip geçer. CHP ve Cumhuriyet ilelebet payidar olmaya devam eder. İstifa tek taraflı bir müessesedir. İstifa partiden ayrılan arkadaşların takdiridir. Tam da partimiz iktidara yürürken vefa duygusunu unutup giderken partimize ve partililerimize Cumhur İttifakı'nın ağzıyla yönelttikleri ithamları asla kabul etmeyiz ve unutmayız.

Muharrem İnce açıklaması

Ayrıca hem parti içinde kalıp hem de yeni partisinin tüzüğünün hazır olduğunu söyleyenlerin açıklamalarını etik bulmadığımızı söylemek isterim. Hep söylüyoruz, milletimiz herkesin ne yaptığını görüyor.

Erdoğan'a istifa yanıtı

CHP Sözcüsü, Erdoğan'ın CHP'deki istifalara yönelik açıklamasına da "Daha yeni AKP Grup Başkanvekili 3 milletvekilinin açıklaması üzerine açıklama yaptı, tweetler attı. 'İstifalar buzdağının görünen kısmı, bunlar CHP'nin iyi günleri' diyor. Grup başkanvekillerinin kendilerine muhalefet eden partilerle ilgili kirli senaryo bilgisi nereden geliyor. 'Yüzsüzlük, pişkinlik, arsızlık' sözlerini geldiği yere aynen iade ediyoruz" ifadesini kullandı.

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