T24 LogoT24 Logo
Politika

CHP Sözcüsü Öztrak: Biz belediyelerimizde 3 bin 100 lira asgari ücret veriyoruz, Erdoğan'dan da bekliyoruz

28 Aralık 2020 17:06

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, asgari ücretin 2 bin 825 lira olarak belirlenmesine ilişkin olarak "Bu zulümdür. Ülkenin şartlarına uygun değildir" sözleriyle eleştirdi. Asgari ücret miktarının 'siyasi tercih' olduğunu söyleyen Öztrak, bakanlar kurulunun ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücreti 3 bin 100 lira yapması çağrısında bulundu. Öztrak, "Bizim belediyelerimiz devlet kurumu. Biz belediyelerimizde net 3 bin 100 lira asgari ücret verirken, sarayın bunun altında kalması sadece siyasi tercih olur. Bu akşam bakanlar kurulundan sonra, Erdoğan’ın asgari ücreti 3 bin 100 lira yapmasını bekliyoruz. Aksi takdirde sayısını açıklamadıkları milyonlarca asgari ücretliyi değil, saray sosyetesine mensup dört maaşlıları, dolarla garanti verilen saray müteahhitlerini tercih etmiş olurlar" dedi.

TIKLAYIN - 2021 asgari ücreti belli oldu: 2 bin 825 TL 90 kuruş

TIKLAYIN - CHP'li belediyeler asgari ücreti 3.100 TL'ye yükseltti

TIKLAYIN - İmamoğlu ve Soyer duyurdu: İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde asgari ücret 3 bin 100 lira olacak

ETİKETLER

faik öztrakasgari ücreterdoğan asgari ücretchpli belediyeler
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24