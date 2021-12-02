CHP Sözcüsü: Bütçeyi hazırlayan bakan da istifa etti, Erdoğan bütçeyi daha doğmadan öldürdü

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Lütfi Elvan'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa etmesine ilişkin olarak, "Bütçeyi hazırlayan bakan da istifa etti, Erdoğan bütçeyi daha doğmadan öldürdü" değerlendirmesini yaptı.

Öztrak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "TBMM'de görüşülen bütçenin de dayanağı olan OVP, 5 Eylül 2021'de yayımlandı. O gün dolar kuru 8,31 TL idi. Bu gün, 13,43 TL. Son 3 ayda ekonomide yaratılan türbülansla bütçe TBMM'den geçmeden kadük oldu. Bütçeyi hazırlayan Bakan da istifa etti. Erdoğan bütçeyi daha doğmadan öldürdü." ifadesini kullandı.

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