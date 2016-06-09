CHP Sözcüsü Böke: Saray soytarıları açıkça suça azmettiriyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, Vezneciler'de düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan polislerin cenaze töreninde mermili protesto düzenlenmesini değerlendiren Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, "'Anamuhalefet partisi liderine yapılanlar halkın takdiridir.' Açıkça suça azmettiriyorlar. Saray soytarıları açıkça suça azmettiriyor" diye konuştu.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında haftalık olağan toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, şehit cenazesine katılan Kılıçdaroğlu'na mermi atılmasına değindi.

"Saldırı, Türkiye siyaset tarihine kara leke olarak geçecek"

"Dün Türkiye'nin siyaset tarihine kara leke olarak geçecek bir saldırı gerçekleşti" diyen Böke, "Bundan sonraki süreçte CHP'nin takınacağı tavır, dün Sayın Genel Başkanımızın da söylediği gibi çok net ve kararlı olacaktır" diye konuştu.

"Saray rejimi iktidarda kalmak uğruna birçok canı feda etmeyi göze alıyor"

Türkiye'nin "saray rejimi" ve bu rejimin uzantısı olarak değerlendirdiği AK Parti tarafından bir terör sarmalına teslim edildiğini ileri süren Selin Sayek Böke, "saray rejiminin" iktidarda kalma uğruna birçok canı feda etmeyi göze aldığının görüldüğünü savundu.

"Ülkeyi sıfır terörle teslim aldılar"

Türkiye'yi bu noktaya taşıyanların kimler olduğunun asla unutulmaması gerektiğinin altını çizen Böke, iktidarın Türkiye'yi 2002'de sıfır terörle teslim aldığına dikkati çekti.



Böke, şunları söyledi: "Her gün şehit verdiğimiz bir tabloyu ortaya çıkarmış olanlar AKP iktidarının kendisidir. Sorumlunun kim olduğu çok açık, 14 yıllık bir iktidar sonunda bizi kana boğdular. Bu iktidar, bu iktidarın bakanları Öcalan'a övgüler düzdüler. Bu iktidar terör örgütünün şehirlere bomba yığmasına göz yumdu. Bu iktidar, Türkiye'nin yasalarını ve anayasalarını teröristlerle bir masa etrafında meze ederek müzakere etti. Bu iktidar valilere 'teröre göz yumun' emri verdi. Bu iktidar, Türkiye'nin hiçbir döneminde yaşanmadığı kadar Ankara'nın, İstanbul'un göbeğinde, Türkiye'nin can damarlarında arka arkaya bombalar patlamasına sebep oldu."

"BU SEFİLLİĞE KARŞI ÇIKIYORUZ"

İktidarın dün de "Bu suçluluk duygusuyla ve bu çetecilik anlayışıyla" bir saldırı gerçekleştirdiğini öne süren Böke, "İşte bu suçu örtmek için sefil oyunlarını, o şehitlerin cenazelerini bir tiyatro sahnesine çevirmeyi çekinmeden yapacaklarını da açıkça bizlere gösterdiler. Bizler işte bu sefilliğe karşı çıkıyoruz. Bizler bambaşka bir Türkiye hayali kuruyoruz, bu hayali gerçeğe dönüştürmek için de son anımıza kadar devam edeceğiz" diye konuştu.

CHP Sözcüsü Böke, şu değerlendirmeleri yaptı: "Bütün bunlar olurken suçluluğunu bilenler, bir de saray soytarılarını karşımıza çıkartıyorlar. Saray soytarıları gelip bize, şu cümleyi söyleyebiliyorlar, 'Anamuhalefet partisi liderine yapılanlar halkın takdiridir.' Açıkça suça azmettiriyorlar. Saray soytarılarıyla yetinilmiyor, daha sonra da adına cumhurbaşkanı denilenler çıkıp yalanlar üzerine inşa ettikleri siyaseti pekiştirerek devam ediyorlar ve vatandaşı suça azmettiriyorlar."

"Suç çeteleri sokağa salındı"

Suçluların kendi suçlarını örtmek için yeni suç çetelerini sokaklara saldığını iddia eden Böke, CHP'nin bu ülkenin sağduyusuna sonsuz güven duyduğunu dile getirdi.

CHP'nin siyasetin sorun üreten değil, çözüm üreten bir yapıya kavuşmasını istediğini de aktaran Böke, "Bizler Türkiye'yi bu zorba çetelere asla teslim etmeyeceğiz. Onlar sarayları için Türkiye'ye ölüm ve karanlık vadediyorlar, biz ise Türkiye'deki bütün vatandaşlar için aydınlık, özgür ve demokrat bir düzen vadediyoruz" ifadesini kullandı.