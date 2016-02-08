CHP Sözcüsü Böke: Atatürk posterinin indirildiğine dair iddialar asılsız ve gerçek dışıdır

CHP'li Aylin Nazlıaka'nın kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine sebep olan Atatürk portresi kriziyle ilgili Parti Meclisi (PM) toplantısının ardından konuşan Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, "Bu asılsız iddialara muhatap edilen PM üyesi sayın Ankara milletvekilimiz sayın Necati Yılmaz da toplantıda kendisiyle ilgili iddiaların iftira olduğunu ayrıntılı bir şekilde açıkladı. PM, böyle bir olayın gerçekleşmediğine kesin olarak kanaat getirdi. Atatürk posterini indirdiği iddiasının asılsız ve gerçek dışı olduğu bu PM'de ortaya çıkmış oldu" ifadelerini kullandı.

Sol Haber Portalı'nın haberine göre, Böke, Parti Meclisi (PM) toplantısının ardından bir basın toplantısı düzenledi. Türkiye'nin çok yoğun siyasi bir gündemi olduğunu dile getiren Böke, PM'de siyasi gündemin detaylarıyla ele alındığını kaydetti. Türkiye'yi darbe hukukundan arındırma komisyon süreci ve dış politikaya dair detaylı sunumların genel başkan yardımcıları tarafından yapıldığını ifade eden Böke, üyelerin söz alarak görüşlerini dile getirdiğini aktardı.

PM karar verdi: Atatürk portresi olayı asılsız

"Aylin Nazlıaka tarafından ortaya atılan, CHP'li bir milletvekilinin odasından Atatürk posterini indirdiği iddiasının asılsız ve gerçek dışı olduğu bu PM'de ortaya çıkmış oldu." diyen Böke, "Bu nedenle, asılsız ve gerçek dışı bir iddia ile CHP'yi kamuoyunda haksız bir tartışmanın içine çeken PM üyesi Ankara Milletvekili Sayın Aylin Nazlıaka'nın kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine gizli oylama sonucunda oy çokluğuyla karar verildi. Bu asılsız iddialara muhatap edilen PM üyesi Ankara milletvekilimiz sayın Necati Yılmaz da toplantıda kendisiyle ilgili iddiaların iftira olduğunu ayrıntılı bir şekilde açıkladı. PM, böyle bir olayın gerçekleşmediğine kesin olarak kanaat getirdi. Türkiye'nin bu yoğun siyasi gündemi içerisinde birkez daha PM, geleceğin siyasetini inşaa etmek Türkiye'ye özgürlükçü demokrasiyi getirmek için çalışmaya devam etme konusunda kararlılığını da ifade etti." şeklinde konuştu.