CHP'li Yılmaz: Atatürk portresi olayında adı geçen benim ama...

CHP'li Aylin Nazlıaka'nın kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine sebep olan Atatürk portresi kriziyle ilgili CHP'li bir milletvekilinin "Aylin hanımın size verdiği isim Necati Yılmaz mıydı?" sorusuna Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Evet" dediğini aktarması üzerine CHP Ankara Milletvekili Necati Yılmaz "İddiaya konu edilen kişi benim ama Atatürk resmini indirmedim" şeklinde cevap verdi.

Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, Parti Meclisi'nin kararı açıklanmadan önce toplantıdan ayrılmıştı. Gazetecilere açıklama yapan CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, portreyi kimin indirdiğini söylemediğini belirtti. Nazlıaka şöyle konuştu:

"Yaklaşık 4 saat süren bir toplantı oldu. Bu süre içerisinde bütün arkadaşlar hemen hemen düşüncelerini dile getirdiler. Üzerime isim açıklamam konusunda çok yoğun bir baskı yapıldı. İsim açıklamadığım takdirde bu konunun inanılırlığı konusunda bir sorgulama yapıldı. Bu olay, ismimin Aylin Nazlıaka olduğu kadar gerçektir. Olayın daha sonrasında basına servis edilişi ve basında işleniş biçimiyle yön değiştirmesi algısal boyutuyla gerçekleştirilen olay arasında fersah fersah fark yaratmıştır. Olay olmuştur ama bunu yapan arkadaşımız bir Atatürk düşmanlığıyla bunu gerçekleştirmemiştir"

"O kişi benim"

Habertürk'ten Ömer Topsakal'ın haberine göre, CHP Parti Meclisi, Atatürk posterinin indirildiğini iddia eden Aylin Nazlıaka'nın ihracına karar verdi. Bu arada Atatürk resmini indirdiği iddia edilen CHP'li milletvekili de ortaya çıktı. Ankara milletvekili Necati Yılmaz, "İddiaya konu edilen kişi benim ama Atatürk resmini indirmedim" dedi.

Habertürk'ün edindiği bilgiye göre; CHP Ankara Milletvekili Necati Yılmaz, Aylin Nazlıaka parti meclisi toplantısının yapıldığı salondan çıktıktan sonra söz aldı. İddia edilen olayda adı geçen kişinin kendisi olduğunu söyledi.

O gün Nazlıaka odasına geldiğinde ve çıktıktan sonra olanları dakika dakika anlattı. PM Üyelerinin verdiği bilgiye göre; üyeleri tatmin edici bir açıklama yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı ile kurulan CHP Araştırma Komisyonu'nun MYK'ya ve Parti Meclisi'ne sunduğu rapor.

Bu açıklama üzerine bir PM üyesi Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na "Aylin Hanım'ın size verdiği isim Necati Yılmaz mıydı?" diye sordu. Kılıçdaroğlu da "Evet, ancak Aylin Hanım bizim yüzleştirme davetimize icabet etmedi, ortada bir kanıt yok" dedi.

Necati Yılmaz, kürsüden o gün kendisini ziyarete gelenlerin isimlerinin polisteki kaydını, o gün odada çekilen fotoğrafları gösterdi.

Yılmaz'ın Meclis personelinden de "Duvara monteli resim üzerinde işlem yapılmamıştır" belgesi aldığı öğrenildi.