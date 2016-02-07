'Atatürk portresi' krizinde karar: Aylin Nazlıaka kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi

CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Parti Meclisi, Aylin Nazlıaka'nın kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine karar verdi. Karar 54 evet oyuna karşı 4 hayır oyu ile alındı.

CHP Parti Meclisi, ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın durumunu görüşmek için Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında saat 10.00'da toplanmıştı.



Kararın ardından CHP Parti Meclisi'nden yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "CHP’li bir milletvekilinin TBMM makam odasının duvarındaki Mustafa Kemal Atatürkresmini indirdiğine ilişkin, asılsız ve gerçeğe aykırı iddialar ortaya atarak, CHP’nin kamuoyunda tartışılmasına neden olan Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Aylin Nazlıaka’nın, parti tüzüğünün 68/A ve F ile 70/A-a-b hükümleri uyarınca tedbirli olarak kesin ihraç istemeyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.



"İsim vermedim"



Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, Parti Meclisi'nin kararı açıklanmadan önce toplantıdan ayrıldı. Gazetecilere açıklama yapan CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, portreyi kimin indirdiğini söylemediğini belirtti. Nazlıaka şöyle konuştu:

"Yaklaşık 4 saat süren bir toplantı oldu. Bu süre içerisinde bütün arkadaşlar hemen hemen düşüncelerini dile getirdiler. Üzerime isim açıklamam konusunda çok yoğun bir baskı yapıldı. İsim açıklamadığım takdirde bu konunun inanılırlığı konusunda bir sorgulama yapıldı. Bu olay, ismimin Aylin Nazlıaka olduğu kadar gerçektir. Olayın daha sonrasında basına servis edilişi ve basında işleniş biçimiyle yön değiştirmesi algısal boyutuyla gerçekleştirilen olay arasında fersah fersah fark yaratmıştır. Olay olmuştur ama bunu yapan arkadaşımız bir Atatürk düşmanlığıyla bunu gerçekleştirmemiştir"

"CHP'nin ezilmesini istemem"



CHP'nin, kurucu iradeye, liderine, Cumhuriyet'in mimarı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bağlı olduğuna dikkat çeken Nazlıaka, şöyle devam etti:



"Tüm milletvekillerimiz de bu bağlılığı devam ettirmektedir. Bu süreç içerisinde maalesef kurumsal boyutta bu iletişim sorunu ele alınamamıştır. İletişim sorunu nedeniyle bir kar tanesi büyüye büyüye çığa dönüşmüştür. Ben CHP'nin böyle bir çığın altında ezilmesini istemem. Bu olayın iyi yönetilememiş olmasının tamamen benim üzerime yüklenmesini doğru bulmuyorum. Kişinin ismini açıklamamam kişiyi korumam ile ilgili değil, ilkesel bir duruştur. Bu ilkesel duruşlar belki bugün anlaşılamayabilir ama tarih bu ilkesel duruşları değerlendirecektir. Bundan sonra da üyeliğim koparılsa bile CHP ve CHP'nin her bir üyesi için çalışmaya devam edeceğim. Benim partililerim ile aramda koparılmaz bir gönül bağı vardır. Beni buraya taşıyan kişiler partililerimdir. Bundan sonra CHP milletvekili olmasam da yine onların gönüllerindeki milletvekili olarak onlar için hizmet edeceğim. Ben CHP ailesinin her bir mensubuyla bundan sonra da tasada ve kıvançta bir olmayı sürdüreceğim."



"Kılıçdaroğlu: Aylin Hanım'ın bana verdiği isim Necati Yılmaz'dı"



Habertürk'ün edindiği bilgiye göre; CHP Ankara Milletvekili Necati Yılmaz, Aylin Nazlıaka parti meclisi toplantısının yapıldığı salondan çıktıktan sonra söz aldı. İddia edilen olayda adı geçen kişinin kendisi olduğunu söyledi.



O gün Nazlıaka odasına geldiğinde ve çıktıktan sonra olanları dakika dakika anlattı. PM Üyelerinin verdiği bilgiye göre; üyeleri tatmin edici bir açıklama yaptı.

Bu açıklama üzerine bir PM üyesi Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na "Aylin Hanım'ın size verdiği isim Necati Yılmaz mıydı?" diye sordu. Kılıçdaroğlu da "Evet, ancak Aylin Hanım bizim yüzleştirme davetimize icabet etmedi, ortada bir kanıt yok" dedi.

Necati Yılmaz, kürsüden o gün kendisini ziyarete gelenlerin isimlerinin polisteki kaydını, o gün odada çekilen fotoğrafları gösterdi.

Yılmaz'ın Meclis personelinden de "Duvara monteli resim üzerinde işlem yapılmamıştır" belgesi aldığı öğrenildi.





Geçen çarşamba Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, "CHP'li bir milletvekilinin, Meclis'teki odasından Atatürk fotoğrafını indirdiği" iddiaları ele alındı.

Kurulan komisyonun hazırladığı raporu inceleyen MYK üyeleri, oy birliğiyle, Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın tedbirli olarak kesin ihracı istemiyle YDK'ya sevk edilmesi konusunda PM'ye talepte bulunulması kararı verdi.

Tartışmaların, partiye zarar verebileceğini düşünen CHP yönetimi, disipline sevki değerlendirmek üzere PM'nin, bugün olağanüstü toplanmasını kararlaştırmıştı.

Alınan kararla birlikte Nazlıaka'nın partiden ihracının kesinleştiği konuşuluyor.