CHP’nin ‘SaBıKa Holding’ kitapçığını dağıtan Ankara Gençlik Kolları üyelerine gözaltı

CHP Ankara İl Gençlik Kolları üyesi 5 kişi, partilerinin hazırladığı ‘SaBıKa Holding’ isimli kitapçığı dağıttıkları sırada polis tarafından gözaltına alındı.

CHP’nin hazırladığı; paravan şirketlerle karapara akladığı, nitelikli dolandırıcılık yaptığı, bürokrasi ve yargıya rüşvet verdiği ileri sürülen Sezgin Baran Korkmaz ve holdingine ilişkin bilgilerin yer aldığı ‘SaBıKa Holding’ isimli kitapçığı dağıtan beş parti üyesi gözaltına alındı. Cumhuriyet’e konuşan CHP Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Tolga Turğut, parti genel merkezinin yayını olan kitapçığı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF) önünde dağıtan beş partili arkadaşının gözaltına alındığını kaydetti.

Turğut şunları kaydetti:

“Arkadaşlarımız SBF’nin önünde kitapçığı dağıtırken polisler geliyor. Bu kitapçığın yasaklı yayın olduğunu söyleyip dağıtıma engel olmaya çalışıyorlar. Arkadaşlarımız da bunun CHP genel merkezi tarafından yayınlanan bir kitapçık olduğunu ve yasaklı gibi durum olmadığını söylese de polisler dinlemiyor. Merve Babahan, Ezgi Çakır, Ata Sevindik, Can Deniz Çıtak ve Burak Kaan Kavşut isimli arkadaşlarımız gözaltına alınarak Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Biz de buradayız. Edindiğimiz bilgiye göre ifadeleri alınıyor.”

Fatih Portakal: Saklayacak, en kötüsü utanılacak durumu olanlar ancak bu tarz davranışta bulunmanın emrini verebilir

Fatih Portakal'dan CHP'nin SaBıKa broşürünü dağıtan Ankara Gençlik Kolları üyelerinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Portakal kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Saklayacak, gizleyecek en kötüsü utanılacak durumu olanlar ancak bu tarz davranışta bulunmanın emrini verebilir. Siz hangisisiniz? Üçü de sizde yoksa sıkıntı da yok demektir. Ama!!!" ifadelerini kullandı.

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