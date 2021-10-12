CHP'den “SaBıKa Holding” broşürü

CHP, "paravan şirketlerle kara para akladığı, nitelikli dolandırıcılık yaptığı, bürokrasi ve yargıya rüşvet verdiği" ileri sürülen Sezgin Baran Korkmaz ve holdingine ilişkin çalışmasını tamamladı. Hazırlanan "SaBıKa Holding" broşürü, yurttaşlara dağıtılmak üzere CHP örgütlerine gönderildi.

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, söz konusu broşürleri bugünkü köşesinde yayımladı. Broşürlerde; "Sezgin Baran Korkmaz Ne Yaptı" bölümünde iddialar ise şöyle:

1- Türkiye ve Amerika’da paravan şirketler kurdu.

2- Kara para trafiğini yönetti.

3- ABD’den gelen para ile nitelikli dolandırıcılık yaptı.

4- Kara parayı siyasi nüfuz için kullandı.

5- Yargıyı bağladı, rüşvet çarkını sakladı.

Broşürde SBK ile ilişkili olduğu belirtilen isimler de şöyle aktarıldı:

Karapara bağlantısı: Kingston Kardeşler, Levon Termendzhyan.

Siyaset bağlantısı: Recep Tayyip Erdoğan, Egemen Bağış, Süleyman Soylu, Mehmet Ağar, Binali Yıldırım, Ahmet Arslan.

Bürokrasi bağlantısı: Prof. Dr. İsmail Demir, Korkmaz Karaca, Ekrem Güler, Resul Holoğlu, Arda Ermut.

Yargı bağlantısı: Esat Toklu, İrfan Fidan, Tekman Savaş Nemli, Hasan Yılmaz.

Pehlivan, yazısında broşüre ilişkin ayrıca şu bilgileri aktardı:

"Partinin halkla ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı Gamze İlgezdi’nin koordinasyonunda hazırlanan bu broşür, şimdi tüm Türkiye’deki CHP örgütlerine gönderildi. Onlar da yurttaşlara dağıtacak. Evet, SBK şu an Avusturya’da tutuklu. Karapara aklama ve dolandırıcılıkla suçlanıyor. Türkiye’ye mi ABD’ye mi iade edilecek, nereye gönderilirse hangi gerçekleri açıklayacak, zaman gösterecek..."

Broşürde yer alan bir karikatür de şöyle:

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