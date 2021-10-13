Avukat Gökçe’den CHP’li İlgezdi’ye ‘SaBıKa Holding’ yanıtı: Gerçek dışı, CHP değerlerine yakışmıyor

13 Ekim 2021 15:45
T24 Haber Merkezi
Avukat Sinan Görkem Gökçe; Türkiye ve ABD’de “kara para aklama” suçlamasıyla soruşturulan ve halen Avusturya’da bulunan müvekkili Sezgin Baran Korkmaz hakkında, CHP İstanbul Milletvekili ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi koordinasyonunda hazırlanan “SaBıKa Holding” başlıklı broşürde adı geçen bölüm hakkında açıklama yaptı. Broşürde dile getirilen hakkındaki iddiaları reddeden ve yargıya başvuracağını belirten Gökçe, doküman hazırlanırken kendisinden bilgi istenmemesini eleştirdi.
“İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi’nin kendisi tarafından hazırlanan ‘Sabıka Holding’ başlıklı, karikatürize edilmiş gayri ciddi derleme dokümanın, son sayfasında yer alan CHP logosunun simgelediği değerlere ve ağırlığına yakışmadığını not düşmek zorunda hissediyorum” diyen Sinan Görkem Gökçe’nin yaptığı yazılı açıklama şöyle:
“Babam merhum Kadir Gökçe, CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun sınıf arkadaşı olup, Kırklareli’nde SODEP Kurucu İl Başkanlığı, SHP Kurucu İl Başkanlığı ve sonrasında 1989-1999 yılları arasında SHP ve CHP adına iki dönem Kırklareli Belediye Başkanlığı yapmıştır. Annem, amcalarım ve diğer birçok akrabam, CHP il ve ilçe örgütlerinde sayısız görev almıştır ve halen görevlerini sürdürmektedir. Atatürkçü sosyal demokrat bir ailenin çocuğuyum. CHP Genel Başkan Yardımcısı, milletvekili, belediye başkanı, il ve ilçe yöneticisi birçok tanıdığım, dostum bulunmaktadır.
Bu nedenle, İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi’nin kendisi tarafından hazırlanan “Sabıka Holding” başlıklı, karikatürize edilmiş gayri ciddi derleme dokümanın, son sayfasında yer alan CHP logosunun simgelediği değerlere ve ağırlığına yakışmadığını not düşmek zorunda hissediyorum.
Ayrıca, bir siyasetçinin gündemde bulunan bir konu üzerinden; kulaktan dolma, araştırılmamış, hukuki dayanaktan yoksun ve mesnetsiz bir şekilde siyasi çıkar kaygısıyla hazırlamış olduğu bu derleme dokümanın, bir partinin kurumsal kimliğine ve duruşuna mal etmeyecek kadar da objektif bir bakış açısıyla cevap metnimi yazıyorum.
Derleme dokümanda adım üç başlıkta geçmektedir.
Üç başlığın, üçünün de gerçeğe aykırı, yanlış veya tamamen yalan dolu iddialara sahip olması eşine az rastlanan bir durumdur. Şayet Gamze Akkuş İlgezdi, karikatürize edilmiş bu derleme dokümanı hazırlarken, en azından etik olarak yapması gerektiği gibi bilgime başvurup hukuki dayanağı olmayan iddialarda bulunduğu kişinin görüşünü alma sorumluluğunu yerine getirmiş olsaydı, böyle mesnetsiz iddiaları ortaya atmamış, kendisini de müfteri durumuna sokmamış olurdu.
Birinci Mesnetsiz İddia
İkinci Mesnetsiz İddia
Üçüncü Mesnetsiz İddia
Dördüncü Mesnetsiz İddia
Bu derleme dokümanda bahse konu suç isnatları ve mesnetsiz iddialar da dahil; süreçlerin tamamında tarafımca yapılan işlemler Avukatlık Kanunu çerçevesinde, hukuka uygun olarak, sadece yerel makamların değil, dünyanın saygın kuruluşlarının ve kurumlarının denetiminden, onayından geçerek şeffaf bir şekilde yapılmış ve ibra edilmiştir.
Ancak üzülerek görmekteyim ki, son iki aydır bir anda başlayan ve anladığım kadarıyla kişisel gerekçelerle hakkımda çarpıtılmış, mesnetsiz ve gerçekle bağdaşmayan iftiraları ısrarla sosyal medyada paylaşan 3 kişinin kullandığı dil ile bu derleme dokümanın suç isnat etme ve iftira atma şekli benzerlik göstermektedir. Ne Gamze Akkuş İlgezdi ne de bu kişiler bu mesnetsiz iddialarla ilgili benim bilgime başvurmamıştır, doğruyu benden dinleme, iddialarını çürütme imkânı verme yolunu bilinçli ve organize bir şekilde seçmemişlerdir. Aynı sosyal medya hesapları, bu dokümanı da ismimi geçirerek benzer ‘imalarla’ paylaşmışlardır.
Bu sebeple ailemi, çalışma arkadaşlarımı, kıymetli dostlarımı ve meslektaşlarımı yaralayan başta bu derleme dokümanda bulunanlar olmak üzere, asılsız tüm iftiralara karşı yasal haklarımı bütünüyle kullanacağımı, Gamze Akkuş İlgezdi ile bu müfterilere ve bilinçli olarak bu asılsız iddiaları yaymayı amaçlayanlara dava açacağımı kamuoyuna bildirir, hukukun üstünlüğünün hâkim olduğu, insanların temel hakları ile savunma hakkına herkesin, özellikle de topluma karşı sorumluluğu olan siyasetçilerin saygı gösterdiği günler dilerim.”
Broşürün, “Kim, Kiminle, Nerede, Ne yaptı” başlığı altındaki bölümde, avukat Sinan Görkem Gökçe hakkında şu iddialar dile getiriliyor:
“Sinan Görkem Gökçe: Sezgin Baran Korkmaz'dan sonra SBK Holding'in başına geçti. BORAJET'in satın alınması sürecinde aktif rol oynadı. SBK'nın yargı ayağını kontrol ettiği düşünülüyor. Kaçakçılık ve sahtecilik suçlarına bakan Yargıtay 7. Ceza Dairesi Üyesi. SBK ile 24 Eylül 2020'de Ankara'da yemekte bir araya geldi. Nemli, aynı zamanda Mehmet Ağar'ın yargılandığı 'faili meçhuller' davasında mahkeme başkanıydı. Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun oğlu. 2013 yılı temmuz ayında Türkiye genelinde 2 milyon kadar yazarkasanın değiştirilmesine dair çıkarılan yönetmelikten iki ay sonra Panorama Bilişim’i kurdu. Görkem Gökçe ile ortak kurdukları şirketi 2 buçuk yıl sonra ABD'li bilişim tekeli Verifone'a sattı.”
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