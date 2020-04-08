CHP'nin oluşturduğu danışma kurulu, Koronavirüs vaka sayısının nisan ayında pik yapmasını bekliyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Koroanvirüs salgını dolayısıyla ekonomik açıdan zor duruma düşen vatandaşın kredilerinin ötelenmesi gerektiğini bir kez daha yineledi.

Koronavirüs salgını konusunda partisinin sağlıkçı milletvekilleri, meslek örgütü temsilcileri ve yurt içi ve yurt dışında görevli tanınmış dört akademisyenin yer aldığı bir Danışma Kurulu oluşturdu. Toplantıda uzmanlar, vaka sayısının nisanın son haftasında “Pik noktası” olarak ifade edilen en yüksek seviyesine çıkmasının beklendiğini ifade etti. CHP’li vekillere gönderdiği talimat yazısında ise, “Mağdur ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın bu zor zamanlarında yanında olmak grubumuzun da insani ve milli sorumluluğudur. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ayni ve nakdi yardımların, seçim bölgelerindeki CHP’li belediyeler üzerinden, imkanlarınız nispetinde yapılması kararlaştırılmıştır” dedi.

CHP lideri, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahve, Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Balık ve KESK Eş Genel Başkanları Aysun Gezen ve Mehmet Bozgeyik ile video konferans yöntemiyle bir toplantı yaptı.