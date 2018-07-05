CHP MYK toplantısı başladı

CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda 24 Haziran seçim sonuçları ve olağanüstü kurultay tartışmaları değerlendirilecek.

Ayrıca 24 Haziran seçimlerinin ardından cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin yaptığı açıklama sonrası gündeme gelen olağanüstü kurultay tartışmaları bugünkü toplantıda masaya yatırılacak konular arasında.

İnce ne demişti?

CHP’nin 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu’nun yeni dönem kaydını yaptırmak için TBMM’ye gelmiş, Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin açıklamada bulunmuştu. İnce, şunları kaydetmişti:

"Olağanüstü kurultayı kendisi toplayarak benim genel başkan olabileceğimi, kendisinin onursal genel başkan olabileceğini söyledim. Kılıçdaroğlu'ndan bana bir teklif gelmedi ama benden bir teklif gitti. Gizlim saklım yok. Genel başkana büyük bir devlet adamlığı yaptığını, kendisine rakip olmuş birini aday yaparak müthiş, milletin gönlünde taht kurduğunu, bunun devam etmesi gerektiğini, kendisi ile bir rekabet içinde olmak istemediğimi, ama milletin de bir umudu var bunu kaybetmememiz gerektiğini, kendisi isterse, olağanüstü kurultayı kendisi toplayarak benim genel başkan olabileceğimi, kendisinin onursal genel başkan olabileceğini, böyle bir teklifte bulundum. 'Evet' ya da 'Hayır' demedi. Kılıçdaroğlu teklifime 'hayır' derse örgüt kendisi çözer"