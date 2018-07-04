İnce'den Kılıçdaroğlu'na: Benim gizli ajandalarım yok

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Erzurum İl Başkanlığı’nda Kemal Kılıçdaroğlu’nun "siyasi nezaketsizlik" sözlerine yanıt verdi. İnce, "Benim gizli ajandalarım, gizli planlarım yok. Bu millete yalan söylemeyeceğime söz verdim. Teklifi de milletle paylaştım. CHP'de karışıklık yok" dedi.

Kılıçdaroğlu, gerçekleştirdikleri görüşme sonrasında İnce'nin kameralar karşısında açıklama yapmasını eleştirerek, "Özel bir yemekti, bağlamından koparmak siyasi bir nezaketsizlik" diye tepki göstermişti.

TIKLAYIN - Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye ilk tepki: Siyasi nezaketsizlik

İnce, CHP’de kurultay tartışmasının sorulması üzerine, “Hayır hayır CHP karışmadı. Tam tersine… Ben genel başkanla bir görüşme yaptım ve kendisine bir teklifte bulundum. Ve ben milletime yalan söylemeyeceğimi belirttim. Bunun için de görüşmedeki detayları basınla da paylaştım. Karışma falan yok yani" açıklamasında bulundu.

Öte yandan Erdoğan’ın seçim çalışmalarını Erzurum’da başlatmasıyla ilgili gelen bir soruya da İnce, “Ben seçim çalışması başlatmadım. Erdoğan Erzurum’a geldi diye ben gelmeyecek miyim? Aynısını Eyüp Sultan’da da yaşadım. Yalova’da dışarıdan gelen illere baktığınızda en fazla Erzurumlu vardır. Yani biz yandan da olsa Erzurumlu sayılırız” diyerek yanıt verdi.

İnce şunları kaydetti:

Bir seçim kampanyasını geride bıraktık. Kampanyada sloganımız hepimizin cumhurbaşkanıydı. hepimizin cumhurbaşkanı olmak için devam edeceğiz. Herkesi kucaklayan memleketin sorunlarına kafa yoran, 81 vilayeti karış karış dolaşan hepimizin cumhurbaşkanı adayı olarak Erzurum'dan başladık. Kampanya sırasında Erzurum'a gelemedim onun için Erzurum'dan özür diliyorum. Burada cumhurbaşkanlığı oyumuz partinin oyundan çok çok fazla. Yüzde 9,9 almışız. Gelseymişim barajı aşacakmışız. Erzurum'dan bu kampanyayı başlatıyoruz. Siyaset uzun soluklu bir iştir. 9,9'da kalmak beni üzdü.

Türkiye okul öncesi çocuklarına sahip çıkamayan bür ülke, okuldaki çocuklarını da yerleştiremeyn bir ülke. Yani okul öncesindeki çocukların başına her gün kötü bir olay geliyor. Türkiye'nin böylesine devasa sorunlarla boğuştuğu bir dönemde çare olmamaız lazım. Bu mücadleye devam edeceğiz. Ben 9 Eylül günü başlatacağım kampanyanın ilk açılışını Erzurum'dan yapıyorum. 9 Eylül 2018 günü bir kampanya başlatacağım. Türkiye'yi gençlerle yönetelim kampanyası. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda 1 milyon 250 bin üyesi var. Ben 9 Eylül 2018'den 9 Eylül 2019'a kadar 1 milyon 250 bin genci üye yapma kampanyası bu. 18-35 yaş arasında partinin üye sayısı kadar bunu başaracağız. 15 milyon oy aldık hedefimiz 30 milyon oydur.

"CHP'de karışıklık yok"

Sayın genel başkanla abi kardeş ilişkisi içerisinde eşlerimizle birlikte yemek yedik. Ben sayın genel başkana bir teklifte bulundum. Onu da basınla paylaştım. Benim gizli planlarım yok. Bu millete yalan söylemeyeceğime söz verdim. Teklifi de milletle paylaştım. CHP'de karışıklık yok.

İnce ne demişti?

CHP’nin 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu’nun yeni dönem kaydını yaptırmak için TBMM’ye gelmiş, bu esnada yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin olarak açıklamada bulunmuştu. İnce, Kılıçdaroğlu'na onursal başkan olmasını teklif ettiğini ifade etmişti.

Öte yandan İnce şunları kaydetmişti:

"Olağanüstü kurultayı kendisi toplayarak benim genel başkan olabileceğimi, kendisinin onursal genel başkan olabileceğini söyledim. Kılıçdaroğlu'ndan bana bir teklif gelmedi ama benden bir teklif gitti. Gizlim saklım yok. Genel başkana büyük bir devlet adamlığı yaptığını, kendisine rakip olmuş birini aday yaparak müthiş, milletin gönlünde taht kurduğunu, bunun devam etmesi gerektiğini, kendisi ile bir rekabet içinde olmak istemediğimi, ama milletin de bir umudu var bunu kaybetmememiz gerektiğini, kendisi isterse, olağanüstü kurultayı kendisi toplayarak benim genel başkan olabileceğimi, kendisinin onursal genel başkan olabileceğini, böyle bir teklifte bulundum. 'Evet' ya da 'Hayır' demedi. Kılıçdaroğlu teklifime 'hayır' derse örgüt kendisi çözer"

Bunun üzerine kılıçdaroğlu'ndan kısa içinde İnce'ye yanıt gelmiş, "Özel bir yemekti, bağlamından koparmak siyasi bir nezaketsizlik" demişti.

İnce'nin programı ise şu şekilde: