CHP MYK İstanbul'da olağanüstü toplanıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki Yargıtay kararının ardından CHP MYK’yı, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda olağanüstü toplantıya çağırdı.
CHP MYK, yarın saat 08.30’da CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda toplanacak.
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