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CHP MYK İstanbul'da olağanüstü toplanıyor

Yargıtay'ın Kaftancıoğlu hakkındaki cezaları onamasının ardından Kılıçdaroğlu, parti MYK'sını olağanüstü toplantıya çağırdı

12 Mayıs 2022 20:44

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki Yargıtay kararının ardından CHP MYK’yı, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda olağanüstü toplantıya çağırdı.

 CHP MYK, yarın saat 08.30’da CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda toplanacak.

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