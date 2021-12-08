CHP MYK'da Kılıçdaroğlu'nun hareketi gündeme geldi; "Öyle bir hareket değil o, beden dilinde konuşurken kendimizi ifade ediyoruz"

CHP'nin Meclis Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmelerinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ’nun tartışma yaratan el hareketi CHP MYK'da gündeme geldi. Toplantıda, "Görüntüler izlenince onlar da gördüler ki öyle bir hareket değil o. Beden dilinde konuşurken kendimizi ifade ediyoruz" değerlendirmesi yapıldı.

Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'in haberine göre , CHP MYK dün Kılıçdaroğlu başkanlığında Parti Genel Merkezi’nde toplandı. Toplantıda, Mersin mitingi, bundan sonraki miting programı ve Kılıçdaroğlu’nun Genel Kurul'daki bütçe konuşması değerlendirildi. Edinilen bilgiye göre CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu toplantıda, Mersin mitinginden "memnun olduğunu" ifade etti. Mersin mitinginde konuşan vatandaşlara işaret ederek bazı meslek gruplarının bundan sonraki mitinglerde söz almak istediğinin ifade edildiği toplantıda, miting takvimini belirleyecek bir komite oluşturuldu.

MYK'da ikinci mitingin Kocaeli’nde yapılabileceği değerlendirildi ancak kesin karar henüz verilmedi. İkinci mitingin yeni yıldan sonra yapılabileceği ifade edildi.

Kılıçdaroğlu’nun bütçe konuşmasında yaptığı ve tartışmalara yol açan el hareketine ilişkin ise toplantıda, "Görüntüler izlenince onlar da gördüler ki öyle bir hareket değil o. Beden dilinde konuşurken kendimizi ifade ediyoruz" değerlendirmesi yapıldı.

MYK’da, TÜİK Başkanı'nın Kılıçdaroğlu’na randevu vermemesi de konuşuldu. Meclis Genel Kurulu’nda TÜİK bütçesi 9 Aralık Perşembe günü görüşülecek. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, TÜİK Başkanı için "Kesinlikle gelmesi doğru değildir" değerlendirmesini yaptı. TIKLAYIN - TÜİK’in kapıları Kılıçdaroğlu’na açılmadı

Toplantıda, şu görüşler dile getirildi:

"Bizim amacımız orada bir baskı uygulamak değil, doğru bilgilenmek. TÜİK bir rakam veriyor, başka bir kurum da başka bir rakam veriyor. Biz de soruyoruz? Ne gerekçeyle bu randevuyu vermedin? Randevusu olmayanı demir kapının önünde mi engelliyorsun, bunu açıklamalı. Kesinlikle TÜİK Başkanı’nın Genel Kurul’da olmasını uygun görmüyoruz."

CHP'li kurmaylar, "TÜİK Başkanı’nın Genel Kurul’a girip de burada oturuyor olmasını öngörmüyoruz. Protesto hakkımızı kullanırız Meclis’te. İçtüzük’ten doğan haklarımızın tamamını Genel Kurul’da kullanacağız. Gelmekte ısrar ederse yaparız" görüşlerini dile getirdi.

Diyarbakır’a gidiyor