CHP: Müsteşarlığı döneminde 237 terör olayı gerçekleşen Hakan Fidan ne yapıyordu?

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın göreve geldiği günden bu yana yaşanan 237 terör saldırısını Ankara saldırısının hemen ardından madde madde sıralayarak gündeme getirdi. Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi veren CHP’li Hakverdi, 237 maddelik terör olaylarını yazmasının ardından “Yukarıda yazılı olan 237 olay gerçekleşirken MİT Müsteşarı ne yapıyordu?” sorusunu yöneltti.

Hakan Fidan’ın göreve geldiği günden bu yana yaşanan olaylar şöyle:

2010 yılında yaşananlar:

31 Mayıs 2010: Hatay'ın İskenderun ilçesinde Deniz İkmal Destek Komutanlığına düzenlenen saldırıda 6 güvenlik görevlisi şehit olurken, 9 güvenlik görevlisi de yaralanmıştır.

19 Haziran 2010: Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi Gediktepe Üst Bölgesi’ne yapılan saldırı sonucu 11 güvenlik görevlisi şehit olmuştur.

21 Haziran 2010: Diyarbakır’ın Çatakköprü ve Bağdere köylerindeki karakollara yapılan saldırılarda 1 güvenlik görevlisi şehit olurken, 2 güvenlik görevlisi de yaralanmıştır.

6 Temmuz 2010:Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi'ndeki Beyyurdu Karakolu'na yapılan saldırıda çıkan çatışmada 3 güvenlik görevlisi şehit olmuştur.

16 Eylül 2010:Hakkâri’nin Geçitli köyünde seyir halindeki minibüsün mayına çarpması sonucu 9 kişi hayatını kaybederken, 4 kişide yaralanmıştır.

31 Ekim 2010:Taksim Meydanı’nda çevik kuvvet noktasına giren bir canlı bombanın kendini patlaması sonucu 15'i polis 17’si sivil olmak üzere 32 kişi yaralanmıştır.

2011 yılında yaşananlar:

2 Temmuz 2011:Hakkâri Çukurca’da yapılan saldırıda 1 güvenlik görevlisi şehit olmuştur.

4 Temmuz 2011: Bingöl’ün Genç İlçesi’nde yapılan saldırıda 1 güvenlik görevlisi şehit olurken,2 güvenlik görevlisi yaralanmıştır.

5 Temmuz 2011:Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde oturan ve sabah göreve gitmek üzere evlerinden sivil kıyafetle çıkan 2 güvenlik görevlisi silahlı saldırıda şehit olmuştur.

9 Temmuz 2011: Tunceli'nin Pülümür İlçesi Çakırkaya Köyü kırsal alanında yapılan saldırıda 1 güvenlik görevlisi şehit olmuştur.

14 Temmuz 2011: Diyarbakır'ın Silvan İlçesi’nde yapılan saldırıda 13 asker şehit olurken, 7 asker yaralanmıştır.

15 Temmuz 2011: Siirt'te polis otosuna yapılan saldırıda 1 güvenlik görevlisi şehit olmuştur.

24 Temmuz 2011: Mardin'de yapılan saldırıda 3 güvenlik görevlisi şehit olmuştur.

1 Ağustos 2011: Van'ın Başkale ilçesi Gedikbaşı köyü yakınlarında yapılan saldırıda 3 güvenlik görevlisi şehit olurken, 4 güvenlik görevlisi yaralanmıştır.

14 Ağustos 2011: Şırnak Beytüşşebap’ta yapılan saldırıda 3 güvenlik görevlisi şehit olmuştur.

17 Ağustos 2011:Hakkâri-Çukurca karayolunda mayının patlatılması sonucu 12 güvenlik görevlisi şehit olurken, 14 asker yaralanmıştır.

18 Ağustos 2011: Siirt'in Eruh İlçesi'nde Bilgi Jandarma Karakolu'na roketatar ve uzun namlulu silahlarla yapılan saldırıda 2 güvenlik görevlisi şehit olurken, 4 güvenlik görevlisi de yaralanmıştır.

26 Ağustos 2011: Şemdinli’de yapılan saldırıda 1 güvenlik görevlisişehit olmuştur.

28 Ağustos 2011: Hakkâri Şemdinli’de askeri araca yapılan saldırıda 3 güvenlik görevlisi şehit olurken, 3 güvenlik görevlisi yaralanmıştır.

4 Eylül 2011: Tunceli Merkez’de yapılan saldırıda 2 güvenlik görevlisi şehit olmuştur.

4 Eylül 2011:Hakkâri Yüksekova’da köy karakoluna yapılan saldırıda 4 güvenlik görevlisi şehit olurken, 4 güvenlik görevlisi de yaralanmıştır.

11 Eylül 2011:Hakkâri Beytüşşebap’ta yapılan saldırıda 5 güvenlik görevlisi şehit olurken, 2 güvenlik görevlisi yaralanmıştır.

13 Eylül 2011: Oslo’da 2009’da yapılan görüşmelerin ses kaydı internete düştü.

17 Eylül 2011: Bingöl Genç Güzeldere köyü kırsalında düzenlenen saldırıda 2 güvenlik görevlisi şehit olmuştur.

20 Eylül 2011: Ankara'nın Kumrular Caddesi'nde Çankaya Kaymakamlığı önündeki patlama nedeniyle 3 sivil hayatını kaybederken, 34 sivil yaralanmıştır.

20 Eylül 2011: Siirt Merkezde yapılan saldırıda 4 sivil hayatını kaybederken, 2 güvenlik görevlisi yaralanmıştır.

21 Eylül 2011: Van Çatak’ta yapılan saldırıda 3 güvenlik görevlisi şehit olurken, 2 güvenlik görevlisi yaralanmıştır.

21 Eylül 2011: Diyarbakır’da görev yapan Yunus ekibine yapılan saldırıda 1 güvenlik görevlisi şehit olurken, 1 güvenlik görevlisi yaralanmıştır.

22 Eylül 2011: Diyarbakır Merkez’de yapılan saldırıda 2 güvenlik görevlisi şehit olmuştur.

24 Eylül 2011: Siirt Pervari Belenoluk Jandarma Karakolu’na roketatar ve uzun namlulu silahlarla yapılan saldırıda 6 güvenlik görevlisi şehit olurken, 11 güvenlik görevlisiyaralanmıştır.

30 Eylül 2011: Antalya Göynük Jandarma Karakolu kontrol noktasında üzerinde bomba taşıyan şahısın kendini patlatması sonrası 1 güvenlik görevlisi yaralanmıştır.

18 Ekim 2011: Bitlis Güroymak karayolundan geçen polis aracına yapılan bombalı saldırıda 9 güvenlik görevlisi şehit olurken, 2 güvenlik görevlisi yaralanmıştır.

19 Ekim 2011: Hakkâri'nin Çukurca ilçesinde, gece yarısından sonra 200 PKK'lının ilçe merkezindeki polis ve jandarma binalarıyla güvenlik noktalarına ağır silahlarla ateş açmaları sonrasıKekliktepe'de 21 güvenlik görevlisi, ilçe merkezinde de 3 güvenlik görevlisi olmak üzere 24 güvenlik görevlisi şehit olurken, 18 güvenlik görevlisi yaralanmıştır.

29 Ekim 2011: Bingöl'ün Genç Caddesi'nde canlı bomba saldırısı sonrası 3 sivil vatandaş hayatını kaybederken, 21 sivil vatandaş yaralanmıştır.

21 Kasım 2011: Mardin Nusaybin’de saldırıda 1 güvenlik görevlisi şehit olurken, yanındaki 1 sivil vatandaş ise yaralanmıştır.

23 Aralık 2011: Şırnak’taki Cudi Dağı’nda yapılan saldırıda 1 güvenlik görevlisi şehit olmuştur.

27 Aralık 2011: Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde devriye aracına uzun namlulu silahlarla yapılan saldırıda 1 güvenlik görevlisi şehit olmuştur.

28 Aralık 2011: Roboski/Uludere Katliamı: 34 sivil vatandaş hayatını kaybetmiştir.

2012 yılında yaşananlar:

7 Şubat 2012: PKK-KCK soruşturmasında MİT’in adı KCK’da geçmekteydi ve 8 Şubat 2012’de ifadeye çağrılmasına rağmen, MİT Müsteşarı Başbakan’ın yasal koruma zırhını alarak ifadeye gitmemiştir.

10 Şubat 2012: Çukurca’da yapılan saldırıda 1 güvenlik görevlisi şehit olurken, 6 güvenlik görevlisi yaralanmıştır.

14 Şubat 2012: Şırnak’ın Bestler-Dereler Bölgesi’nde yapılan saldırıda 2 güvenlik görevlisi şehit olmuştur.

21 Mart 2012: Şırnak Cudi Dağı'nda yapılan saldırıda 6 güvenlik görevlisi şehit olmuştur.

4 Nisan 2012: Hakkâri’de yapılan saldırıda1 güvenlik görevlisi şehit olmuştur.

10 Nisan 2012: Şırnak'ın Uludere İlçesi'nin Geymuşule köyünde yapılan saldırıda 2 güvenlik görevlisi şehit olurken, 3 güvenlik görevlisi yaralanmıştır.

9 Nisan 2012: Amasya Merkez Çiğdemlik köyünde askeri aracın geçişi sırasında patlatılan bomba sonrası 2 güvenlik görevlisi şehit olurken, 5 güvenlik görevlisi yaralanmıştır.

13 Nisan 2012: Uludere ilçesine bağlı Yeşimli köyü Geymuşule üst yöresinde yapılan saldırıda 2 güvenlik görevlisi şehit olurken, 3 güvenlik görevlisi yaralanmıştır.

25 Nisan 2012: Bingöl Genç ilçesinde yapılan saldırıda 3 güvenlik görevlisi şehit olurken, 9 güvenlik görevlisi yaralanmıştır.

4 Mayıs 2012: Tunceli Merkez Alacık Köyü’nde yapılan saldırıda 3 güvenlik görevlisi şehit olmuştur.

17 Mayıs 2012: Hatay Dörtyol yapılan saldırıda 3 güvenlik görevlisi şehit olurken, 2 güvenlik görevlisi yaralanmıştır.

17 Mayıs 2012: PKK tarafından Hakkâri’nin Şemdinli ilçesindeki sınır taburuna yapılan saldırıda 1 güvenlik görevlisi şehit olmuştur.

25 Mayıs 2012: Kayseri Pınarbaşı'nda Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan intihar saldırısında 1 güvenlik görevlisi şehit olurken, 16 sivil vatandaş yaralanmıştır.

25 Mayıs 2012: Muş Varto’da evine giderken PKK’lıların silahlı saldırısına uğrayan 1 güvenlik görevlisi şehit olmuştur.

27 Mayıs 2012: Şırnak Besta Bölgesi’nde yapılan saldırıda 1 güvenlik görevlisi şehit olmuştur.

5 Haziran 2012: Lice’de yapılan saldırıda 2 güvenlik görevlisi şehit olmuştur.

9 Haziran 2012: Yüksekova-Esendere’deyapılan saldırıda 1 güvenlik görevlisi şehit olmuştur.

13 Haziran 2012: Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesindeyapılan saldırıda 1 güvenlik görevlisi şehit olurken, 1 güvenlik görevlisi yaralanmıştır.

19 Haziran 2012: Hakkâri Yüksekova Dağlıca Karakolu'na yapılan saldırıda 8 güvenlik görevlisi şehit olurken, 16 güvenlik görevlisi yaralanmıştır.

25 Haziran 2012: Mardin’in Derik ilçesinde polis aracının geçişi sırasında uzaktan kumandayla tahrip gücü yüksek mayının patlaması sonrası araçta bulunan 1 güvenlik görevlisi şehit olurken, 3 güvenlik görevlisi yaralanmıştır.

27 Haziran 2012: Siirt Eruh’ta yapılan saldırıda 4 güvenlik görevlisi şehit olmuştur.

27 Haziran 2012: Hakkâri’nin Yüksekova İlçesinde yapılan saldırıda 1 güvenlik görevlisi şehit olmuştur.

3 Temmuz 2012: Van Bölge ve Eğitim Araştırma Hastanesi yakınında polislerin bulunduğu nöbet kulübesine yapılan saldırıda 1 güvenlik görevlisi şehit olurken, 1 güvenlik görevlisi yaralanmıştır.

9 Temmuz 2012: Tunceli’de yapılan saldırıda 1 güvenlik görevlisi şehit olmuştur.

14 Temmuz 2012: Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesindeyapılan saldırıda 1 güvenlik görevlisi şehit olmuştur.

17 Temmuz 2012: Van’ın Gürpınar ilçesinde yapılan saldırıda 1 güvenlik görevlisi şehit olmuştur.

25 Temmuz 2012: Şemdinli Umurlu Jandarma karakoluna uçaksavar ve havan topu ile saldırı yapılmıştır.

25 Temmuz 2012: Şemdinli İlçesi Yiğitler Köyü yakınlarında yapılan saldırıda 2 güvenlik görevlisi şehit olurken, 10 güvenlik görevlisi yaralanmıştır.

28 Temmuz 2012: Diyarbakır Lice’de askeri araç geçerken uzaktan kumandayla infilak ettirilen bomba sonrası 2 güvenlik görevlisi şehit olurken, 1 güvenlik görevlisi yaralanmıştır.

30 Temmuz 2012: Hakkâri’nin Şemdinli ilçesinde yapılan saldırıda 2 güvenlik görevlisi şehit olmuştur.

1 Ağustos 2012: Diyarbakır’da yapılan saldırıda 2 güvenlik görevlisi şehit olmuştur.

2 Ağustos 2012: Siirt Eruh Jandarma karakoluna yapılan saldırıda 2 güvenlik görevlisi şehit olurken, 7 güvenlik görevlisi yaralanmıştır.

2 Ağustos 2012: Lice’de yapılan saldırıda 2 güvenlik görevlisi şehit olmuştur.

4 Ağustos 2012: Hakkâri Çukurca Geçimli Jandarma Karakolu ile Karataş Karakolu ve Darsinki Tepesi’nde bulunan askeri üs bölgesine eş zamanlı yapılan saldırıda 6 güvenlik görevlisi şehit olurken, 14 güvenlik görevlisi yaralanmıştır.

8 Ağustos 2012: Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi'ndeki Kato Dağı'nda yapılan saldırıda 1 güvenlik görevlisi şehit olurken, 2 güvenlik görevlisi yaralanmıştır.

9 Ağustos 2012: İzmir’in Foça ilçesinde askeri üsse giden servis otobüsüne saldırı düzenlendi. Art arda iki bombalı saldırının ardından otobüse ateş açılması sonrası 2 güvenlik görevlisi şehit olurken, 10 güvenlik görevlisi yaralanmıştır.

12 Ağustos 2012: CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, PKK tarafından esir alınmıştır.

20 Ağustos 2012: Gaziantep'te İlçe Emniyet Müdürlüğü ve yanındaki polis merkezinin yakınında bomba yüklenen otomobilin infilak ettirilmesi sonrası 10 vatandaş hayatını kaybederken, 66 vatandaş yaralanmıştır.

20 Ağustos 2012: Hakkâri’de zırhlı askeri aracın geçişi sırasında yola döşenen mayının uzaktan kumandayla infilak ettirilmesi sonrası 2 güvenlik görevlisi şehit olurken, 1 güvenlik görevlisi yaralanmıştır.

22 Ağustos 2012: Hakkâri Şemdinli Bağlar mevkii yakınında askeri konvoyun geçişi sırasında yapılan bombalı saldırıda 5 güvenlik görevlisi şehit olurken, 7 güvenlik görevlisi yaralanmıştır.

22 Ağustos 2012:PKK’lılar Hakkâri’nin Şemdinli ilçesinin Derecik Beldesi Omurlu köyünde bulunan Omurlu 2. Hudut Tabur Komutanlığı ile Derecik Jandarma Taburu’na eşzamanlı yapılan saldırılarda 1 güvenlik görevlisi şehit olmuştur.

3 Eylül 2012: Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi'nde PKK'lılar tarafından askeri birliklere uzun namlulu silah ve roketatarlarla yapılan saldırıda 10 güvenlik görevlisi şehit olurken, 7 güvenlik görevlisi yaralanmıştır.

9 Eylül 2012: Şemdinli Zorgeçit'teyapılan saldırıda 2 güvenlik görevlisi şehit olmuştur.

11 Eylül 2012: İstanbul Sultangazi Karakolu'na giren intihar saldırganı x-ray cihazının yanında üzerindeki bombayı patlatması sonrasıyapılan saldırıda 1 güvenlik görevlisi şehit olurken, 7 güvenlik görevlisi yaralanmıştır.

12 Eylül 2012: Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi'nde yapılan saldırıda 2 güvenlik görevlisi şehit olmuştur.

14 Eylül 2012: Hakkâri Şemdinli Güzelkonak Jandarma Karakoluna yapılan saldırıda 1 güvenlik görevlisi şehit olurken, 1 güvenlik görevlisi yaralanmıştır.

15 Eylül 2012: Hakkâri-Çukurca Karayolu üzerinde askeri aracın geçişi sırasında yapılan saldırıda 4 güvenlik görevlisi şehit olurken, 5 güvenlik görevlisi yaralanmıştır.

16 Eylül 2012: Bingöl Karlıova polisleri taşıyan midibüsün geçişi sırasında yola döşenen patlayıcı uzaktan kumandayla patlatılması sonrası8 güvenlik görevlisi şehit olurken, 9 güvenlik görevlisi yaralanmıştır.

18 Eylül 2012: Bingöl Muş yolu 16'ıncı kilometresinde, Kardeşler köyü yakınlarında seyir halinde seyreden askeri konvoya yapılan saldırıda 10 güvenlik görevlisi şehit olurken, 50 güvenlik görevlisi yaralanmıştır.

19 Eylül 2012: Tunceli’nin Ovacık ilçesinde PKK’lıların düzenlediği silahlı saldırıda başından tek kurşunla vurulan Ovacık Başsavcısı Murat Uzun şehit olmuştur.

22 Eylül 2012: PKK'lıların Tunceli'nin Nazımiye İlçesi'ndeki Şehit Mehmet Jandarma Karakolu ile yaklaşık 2 kilometre yakındaki merkeze bağlı Gökçek Jandarma Karakolu'na eş zamanlı yapılan saldırıda 1 güvenlik görevlisi şehit olurken, 4 güvenlik görevlisi yaralanmıştır.

23 Eylül 2012: Van İpekyolu Caddesi Üzerinde bulunan Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan saldırılarda 1 güvenlik görevlisi şehit olmuştur.

23 Eylül 2012:Tunceli’de yapılan saldırılarda 1 güvenlik görevlisi şehit olmuştur.

24 Eylül 2012: Maraş’ta yük treni geçişi sırasında uzaktan bomba patlatılmıştır.

25 Eylül 2012: Tunceli’de askeri araca yapılan saldırılarda 1 sivil vatandaş ve 6 güvenlik görevlisi şehit olmuştur.

26 Eylül 2012: Şırnak’ta patlama sonrası 2 güvenlik görevlisi yaralanmıştır.

26 Eylül 2012:Hakkâri Çukurca’da yapılan saldırıda 2 güvenlik görevlisi şehit olurken, 3 güvenlik görevlisi yaralanmıştır.

3 Ekim 2012: Suriye'nin Rakka kentine bağlı Tel Abyad ilçesinden ateşlenen top mermisinin Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine düşmesi sonucu 5 sivil vatandaş hayatını kaybederken, 9 sivil vatandaş yaralanmıştır.

15 Ekim 2012: Hakkâri’nin Irak sınırındaki Çukurca karakoluna yapılan saldırıda 1 güvenlik görevlisi şehit olurken, 4 güvenlik görevlisi yaralanmıştır.

17 Ekim 2012: Hakkâri’nin Çukurca ilçesindeki Işıklı ile Karataş Jandarma Karakolu’nun yanı sıra Gezgintepe Üs Bölgesi’ne bir grup PKK’lı tarafından yapılan saldırılarda 3 güvenlik görevlisi şehit olmuştur.

19 Ekim 2012: Hakkâri Kırıkdağ Köyü yakınlarında yapılan saldırıda 3 güvenlik görevlisi şehit olmuştur.

19 Ekim 2012:Bitlis’te yapılan saldırıda 3güvenlik görevlisi şehit olurken, 4 güvenlik görevlisi yaralanmıştır.

18 Kasım 2012: Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi'nde yapılan saldırıda 5 güvenlik görevlisi şehit olmuştur.

27 Kasım 2012: Mardin’in Ömerli İlçesi’ne bağlı Ünsalı Köyü’ndeki Jandarma Karakolu’na PKK’lı teröristler uzun namlulu silahlarla yapılan saldırıda 1 güvenlik görevlisi şehit olurken, 1 güvenlik görevlisi yaralanmıştır.

2013 yılında yaşananlar:

9 Ocak 2013: Hakkâri’nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesine bağlı Karataş Jandarma Karakolu’na sayıları 100 kişiyi bulduğu öne sürülen PKK’lılar tarafından yapılan saldırıda 1 güvenlik görevlisi şehit olurken, 2 güvenlik görevlisi yaralanmıştır.

13 Ocak 2013: Kilis’in, Akçabağlar köyü yakınlarındaki bir tarlaya Suriye’den ateşlendiği sanılan top mermisi düşmüştür.

16 Ocak 2013: Mardin'de yapılan saldırıda 1 güvenlik görevlisi şehit olmuştur.

1 Şubat 2013: Ankara Amerikan Konsolosluğu önünde bir intihar bombacısı x-ray cihazından geçerken üzerindeki bombayı patlatması sonrası 2 sivil vatandaş hayatını kaybederken, 1 sivil vatandaş yaralanmıştır.

11 Şubat 2013:Cilvegözü Sınır Kapısı'ndaki patlamada 13 sivil vatandaş hayatını kaybederken, 26 sivilvatandaş yaralanmıştır.

19 Mart 2013:Söğütözü Semti'nde bulunan Ak Parti Genel Merkezi'ne saat 21.00 sıralarında lav silahlı saldırı düzenlenmiştir.

19 Mart 2013:Adalet Bakanlığının Kızılay'da bulunan ek binasının ziyaretçi girişine bombalı saldırı düzenlenmiştir.

11 Mayıs 2013: Reyhanlı’da yapılan bombalı saldırıda 53 sivil vatandaş hayatını kaybederken, 146 sivil vatandaş yaralanmıştır.

13 Ağustos 2013:MİT tarafından milletvekillerinin fişlendiği ortaya çıkmıştır.

20 Eylül 2013: Emniyet Genel Müdürlüğünün Ankara Dikmen’deki polis evine, roketli saldırı düzenlenmiştir.

7 Kasım 2013: Adana'da durdurulan TIR'da: 935 adet füze başlığı, 10 adet roket borusunun da yer aldığı çok sayıda patlayıcı ve mühimmat ele geçirilmiştir.

2014 yılında yaşananlar:

01 Ocak 2014: İHH'ye ait olduğu iddia edilen bir TIR, Hatay’ın Reyhanlı ilçesi yakınlarında durdurulmuş ve TIR'ın içinde silah olduğu anlaşılmıştır.

19 Ocak 2014: Ceyhan’da durdurulan MİT’e ait 2 TIR’da mühimmat bulunmuştur.

20 Mart 2014: Niğde’de IŞİD tarafından yapılan saldırıda 2 güvenlik görevlisi ve 1 sivil vatandaş şehit olurken, 8 güvenlik görevlisi yaralanmıştır.

27 Mart 2014: İnternette yayınlanan ses kayıtlarında:MİT Müsteşarı: ‘Gerekirse Suriye’ye 4 adam gönderirim. Türkiye’ye 8 füze attırıp savaş gerekçesi üretirim, Süleyman Şah türbesine de saldırtırız.’ ve ‘2000′e yakın tır, malzeme gönderdik biz oraya.’ dediği ortaya çıkmıştır.

26 Nisan 2014: Çözüm sürecinde görev alan MİT mensuplarına yasal güvence kazandırmak, tutuklu ve hükümlülerle görüşebilmeleri için MİT Kanunu’nda değişiklik yapılmıştır.

11 Haziran 2014: Özel harekât polisleri tarafından korunan Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'na 900 IŞİD militanı tarafından yapılan kuşatma sonrası, 49 başkonsolosluk çalışanı IŞİD tarafından rehin alınmıştır.

20 Eylül 2014: Hükümet, MİT’in “çok başarılı bir operasyonu!” sayesinde IŞİD ile takas yaparak Konsolos ve arkadaşlarına karşılık 180 IŞİD'çi serbest bırakılmıştır.

2015 yılında yaşananlar:

6 Ocak 2015: İstanbul’da Sultanahmet Turizm Karakolu’na yapılan canlı bombalı saldırıda1 güvenlik görevlisi şehit olmuştur.

7 Şubat 2015: MİT Müsteşarı görevinden istifa etti. (7 Haziran Genel Seçimlerinde AKP Milletvekili adayı olmak için)

13 Şubat 2015: Suruç'un girişindeki polis noktası yakınlarında meydana gelen patlamada 1 güvenlik görevlisi ve 1 sivil vatandaş yaralanmıştır.

22 Şubat 2015: Süleymanşah Türbesi yerinden taşınmıştır.

9 Mart 2015: Milletvekilliği için istifa eden müsteşar, MİT Müsteşarlığı’na geri dönmüştür.

25 Mart 2015: PKK tarafındanDağlıca’da havan ve ağır makinalı tüfeklerle saldırı düzenlenmiştir.

31 Mart 2015: Berkin Elvan soruşturmasının savcısı Mehmet Selim Kiraz, Çağlayan Adliyesindeki odasında 2 kişi tarafından rehin alınmış ve Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz hayatını kaybetmiştir.

18 Nisan 2015: Ankara Çankaya’da HDP Genel Merkezine silahlı saldırı düzenlenmiştir.

5 Haziran 2015: HDP Diyarbakır mitingine yapılan saldırıda 4 sivil vatandaş hayatını kaybederken, yüzlerce sivil vatandaş yaralanmıştır.

20 Temmuz 2015: Suruç’ta gençlerin toplandığı kültür merkezinde canlı bomba tarafından yapılan saldırıda 33 sivil vatandaş hayatını kaybederken, 40 sivil vatandaş yaralanmıştır.

22 Temmuz 2015: Şanlıurfa Ceylanpınar’da aynı evde kalan 2 güvenlik görevlisi evlerinde başlarından vurularak öldürülmüştür.

23 Temmuz 2015: Kilis’te sınırın diğer tarafından IŞİD’in açtığı ateş sonucu 1 güvenlik görevlisi şehit olmuştur.

23 Temmuz 2015:Diyarbakır’da PKK tarafından polis noktasına yapılan saldırıda 1 güvenlik görevlisi şehit olmuştur.

26 Temmuz 2015: Diyarbakır Lice’de PKK tarafından yapılan saldırıda 3 güvenlik görevlisi şehit olmuştur.

27 Temmuz 2015: Muş’un Malazgirt ilçesinde Jandarma komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız, eşi ve çocukları ile beraberken PKK tarafından yapılan saldırıda şehit olmuştur.

30 Temmuz 2015: Şırnak’ta Jandarma Taburuna yapılan saldırıda 3 güvenlik görevlisi şehit olmuştur.

30 Temmuz 2015: PKK tarafından Bingöl’de raylara döşenen patlayıcının infilakı sonucu bir demiryolu işçisi hayatını kaybetmiştir.

31 Temmuz 2015: Adana Pozantı’da polis karakoluna yapılan saldırıda 2 güvenlik görevlisi şehit olmuştur.

2 Ağustos 2015: Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde jandarma karakoluna yapılan saldırıda 2 güvenlik görevlisi şehit olmuştur.

4 Ağustos 2015: Şırnak’ta yapılan saldırıda 2 güvenlik görevlisi şehit olmuştur.

6 Ağustos 2015: Şırnak’ta PKK tarafından yapılan saldırıda 2 güvenlik görevlisi şehit olmuştur.

7 Ağustos 2015: Şırnak’ın Silopi ilçesinde yapılan saldırıda 7 güvenlik görevlisi yaralanmıştır.

7 Ağustos 2015: Cizre’de polis aracına yapılan roketatarlı saldırıda 1 güvenlik görevlisi şehit olurken, 3 güvenlik görevlisi yaralanmıştır.

7 Ağustos 2015: AğrıDoğubeyazıt’tayapılan saldırıda 1 güvenlik görevlisi şehit olmuştur.

9 Ağustos 2015: Mardin’de PKK yapılan saldırıda 1 güvenlik görevlisi şehit olurken, 1 güvenlik görevlisi yaralanmıştır.

10 Ağustos 2015: Şırnak’ta yapılan saldırıda 5 güvenlik görevlisi şehit olmuştur.

10 Ağustos 2015: İstanbul’da yapılan saldırıda 1 güvenlik görevlisi şehit olmuştur.

10 Ağustos 2015: İstanbul’da ABD Başkonsolosluğu’na silahlı saldırı düzenlendi.

11 Ağustos 2015: Şırnak’ta yapılan saldırıda 1 güvenlik görevlisi şehit olmuştur.

12 Ağustos 2015: Diyarbakır’da jandarma karakoluna yapılan saldırıda 1 güvenlik görevlisi şehit olmuştur.

13 Ağustos 2015: Ağrı’da Diyadin’de gece jandarma karakoluna baskın yapılmıştır.

14 Ağustos 2015: Hakkâri Dağlıca’da PKK tarafındanyapılan saldırıda 5 güvenlik görevlisi şehit olmuştur.

15 Ağustos 2015: Bingöl’de askeri araca yapılan saldırıda 3 güvenlik görevlisi şehit olmuştur.

15 Ağustos 2015: Hakkâri’de yapılan saldırıda 1 güvenlik görevlisi şehit olmuştur.

18 Ağustos 2015: Diyarbakır, Lice’de yapılan saldırıda 1 güvenlik görevlisi şehit olmuştur.

19 Ağustos 2015: Siirt’te yola döşenen mayının infilak ettirilmesi sonrası 8 güvenlik görevlisi şehit olmuştur.

19 Ağustos 2015: Lice’de yapılan saldırıda 2 güvenlik görevlisi yaralanmıştır.

19 Ağustos 2015: Dolmabahçe Sarayı çevresinde polise yönelik yapılan saldırıda 1 güvenlik görevlisi yaralanmıştır.

22 Ağustos 2015: Şırnak’ta yapılan saldırıda 1 güvenlik görevlisi şehit olmuştur.

27 Ağustos 2015: Lice’de yapılan saldırıda 1 güvenlik görevlisi şehit olmuştur.

28 Ağustos 2015: Şanlıurfa’da yapılan saldırıda 2 güvenlik görevlisi şehit olmuştur.

28 Ağustos 2015: Tunceli’de yapılan saldırıda 1 güvenlik görevlisi şehit olmuştur.

30 Ağustos 2015: Şırnak’ta polis evine yapılan saldırıda 1 güvenlik görevlisi şehit olmuştur.

30 Ağustos 2015: Silopi’de yola yerleştirilen patlayıcının patlamasıyla 1 güvenlik görevlisi şehit olmuştur.

30 Ağustos 2015: Diyarbakır’da trafik kazası ihbarı ile kurulan pusuda yapılan saldırıda 2 güvenlik görevlisi şehit olmuştur.

1 Eylül 2015: Sınırın diğer tarafından IŞİD’in açtığı ateş sonucu 1 güvenlik görevlisi şehit olmuştur.

3 Eylül 2015: Mardin’de yapılan saldırıda 2 güvenlik görevlisi şehit olmuştur.

6 Eylül 2015: Dağlıca’da 2 askeri aracın geçişi sırasında yapılan mayınlı saldırıda 16 güvenlik görevlisi şehit olmuştur.

6 Eylül 2015: Diyarbakır’da yapılan roketatarlı saldırıda2 güvenlik görevlisi şehit olmuştur

8 Eylül 2015: PKK Iğdır’da polis aracının geçişi sırasında yapılan mayınlı saldırıda 13 güvenlik görevlisi şehit olmuştur.

9 Eylül 2015: Tunceli’de yapılan saldırıda 1 güvenlik görevlisi şehit olurken, 3 güvenlik görevlisi yaralanmıştır.

10 Eylül 2015: Hatay’da sınırın diğer tarafından IŞİD’in açtığı ateş sonucu 1 güvenlik görevlisi şehit olmuştur.

13 Eylül 2015: Diyarbakır’da yapılan saldırıda 1 güvenlik görevlisi şehit olmuştur.

13 Eylül 2015:Şırnak’ta yapılan saldırıda 2 güvenlik görevlisi şehit olmuştur.

23 Eylül 2015: Diyarbakır’da yapılan saldırıda 1 güvenlik görevlisi şehit olmuştur.

25 Eylül 2015: Şırnak’ta yapılan saldırıda 2 güvenlik görevlisi şehit olmuştur.

26 Eylül 2015; Tunceli’de yapılan saldırıda 1 güvenlik görevlisi şehit olmuştur.

5 Ekim 2015: Diyarbakır’da askeri araca düzenlenen bombalı saldırıda 23 güvenlik görevlisi yaralanmıştır.

8 Ekim 2015: Diyarbakır Silvan’da okul önüne konulan bir patlayıcının infilakı ettirilmesiyle 1 çocuk hayatını kaybederken, 3 çocuk yaralanmıştır.

9 Ekim 2015: Diyarbakır’da yapılan saldırıda 1 güvenlik görevlisi şehit olmuştur.

10 Ekim 2015: Ankara Barış Mitinginde iki ayrı patlama oldu. Canlı Bombaların kullanıldığı saldırıda 103 sivil vatandaş hayatını kaybetmiştir.

17 Ekim 2015: Hakkâri’de yapılan saldırıda 3 güvenlik görevlisi şehit olmuştur.

18 Ekim 2015; Tunceli’de askeri araca yapılanbombalısaldırıda 3 güvenlik görevlisi şehit olmuştur.

26 Ekim 2015; Diyarbakır’da yapılan saldırıda 2 güvenlik görevlisi şehit olmuştur.

4 Kasım 2015: Hakkâri Yüksekova’da yapılan saldırıda 2 güvenlik görevlisi şehit olurken, 1 güvenlik görevlisi yaralanmıştır.

5 Kasım 2015: Diyarbakır Dicle ve Silvan’da yapılan saldırıda 2 güvenlik görevlisi şehit olurken, 1 güvenlik görevlisi yaralanmıştır.

7 Kasım 2015: Şırnak Uludere’de yapılan bombalı saldırıda 1 güvenlik görevlisi şehit olmuştur.

10 Kasım 2015: Yüksekova’da yapılan saldırıda 2 güvenlik görevlisi şehit olmuştur.

10 Kasım 2015: Silopi’deyapılan saldırıda3 güvenlik görevlisi şehit olurken, 1 güvenlik görevlisi yaralanmıştır.

5 Aralık 2015: DiyarbakırSur’dayapılan saldırıda 1 güvenlik görevlisi şehit olmuştur.

5 Aralık 2015: Şırnak’ın Cizre ilçesinde yapılan saldırıda 2 güvenlik görevlisi şehit olurken, 2 güvenlik görevlisi yaralanmıştır.

11 Kasım 2015: Silopi’de yapılan saldırıda 1 güvenlik görevlisi şehit olmuştur.

11 Kasım 2015: Silvan’da yapılan saldırıda 1 güvenlik görevlisi şehit olmuştur.

13 Kasım 2015: Diyarbakır yapılan saldırıda 2 güvenlik görevlisi şehit olmuştur.

13 Kasım 2015: Van’da yapılan saldırıda 1 güvenlik görevlisi şehit olurken, 3 güvenlik görevlisi yaralanmıştır.

23 Kasım 2015: Şanlıurfa Siverek’te yapılan saldırıda 1 güvenlik görevlisi şehit olurken, 1 güvenlik görevlisi yaralanmıştır.

24 Kasım 2015: Cizre’de yapılan saldırıda 1 güvenlik görevlisi şehit olmuştur.

28 Kasım 2015: Diyarbakır’da Baro Başkanı Tahir Elçi’nin katledildiği saldırıda 2 güvenlik görevlisi şehit olmuştur.

30 Kasım 2015: Mardin Derik’te roketatarlı saldırıda 1 güvenlik görevlisi şehit olurken, 1 güvenlik görevlisi yaralanmıştır.

3 Aralık 2015: Mardin’de yapılanbombalı saldırıda 1 güvenlik görevlisi şehit olmuştur.

5 Aralık 2015: Şırnak’ta yapılan saldırıda 2 güvenlik görevlisi şehit olmuştur.

5 Aralık 2015: Diyarbakır’da yapılan saldırıda 1 güvenlik görevlisi şehit olurken, 1 güvenlik görevlisi yaralanmıştır.

8 Aralık 2015: Mardin’de yapılan saldırıda 1 güvenlik görevlisi şehit olmuştur.

9 Aralık 2015: Diyarbakır Sur’dayapılan saldırıda 1 güvenlik görevlisi şehit olmuştur.

15 Aralık 2015: Diyarbakır Silvan’da yapılan saldırıda 3 güvenlik görevlisi şehit olurken, 2 güvenlik görevlisi yaralanmıştır.

18 Aralık 2015: Cizreyapılan saldırıda 1 güvenlik görevlisi şehit olurken, 1 güvenlik görevlisi yaralanmıştır.

19 Aralık 2015: Diyarbakır’da yapılan saldırıda 1 güvenlik görevlisi şehit olurken, 2 güvenlik görevlisi yaralanmıştır.

19 Aralık 2015: Şırnak’ta yapılan saldırıda 1 PTT görevlisi hayatını kaybetmiştir.

20 Aralık 2015: Cizre’de yapılan saldırıda 1 güvenlik görevlisi şehit olmuştur.

21 Aralık 2015: Diyarbakır’da yapılan saldırıda 1 güvenlik görevlisi şehit olmuştur.

21 Aralık 2015: Bitlis’te yapılan saldırıda 1 güvenlik görevlisi şehit olurken, 9 güvenlik görevlisi yaralanmıştır.

23 Aralık 2015: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na havan toplarıyla saldırı gerçekleşmiştir.

23 Aralık 2015: Diyarbakır’da yapılan saldırıda 1 güvenlik görevlisi şehit olurken, 6 güvenlik görevlisi yaralanmıştır.

27 Aralık 2015; Cizre’de yapılan saldırıda 3 güvenlik görevlisi şehit olmuştur.

2016 yılında yaşananlar:

1 Ocak 2016: Diyarbakır Sur’dayapılan saldırıda 2 güvenlik görevlisi şehit olurken, 1 güvenlik görevlisi yaralanmıştır.

1 Ocak 2016:Cizre’de yapılan saldırıda 2 güvenlik görevlisi şehit olurken, 9 güvenlik görevlisi yaralanmıştır.

4 Ocak 2016: Diyarbakır Sur’dayapılan saldırıda 1 güvenlik görevlisi şehit olurken, 1 güvenlik görevlisi yaralanmıştır.

8 Ocak 2016:Cizre’de yapılan saldırıda 1 güvenlik görevlisi şehit olmuştur.

12 Ocak 2016: Sultanahmet’te IŞİD’in düzenlediği canlı bomba saldırısında 11 sivil vatandaş hayatını kaybetmiştir.

14 Ocak 2016: Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde Emniyet Müdürlüğü binasınayapılan bombalı saldırıda aralarında çocukların da olduğu 6 sivil vatandaş hayatını kaybetmiştir.

15 Ocak 2016: Siirt kent merkezinde yapılan saldırıda 2 güvenlik görevlisi şehit olmuştur.

18 Ocak 2016: Şırnak’ın İdil ilçesinde devriye görevi yapan zırhlı polis aracının geçişi sırasında PKK’lıların yola döşediği bombayı patlatması sonucu 3 güvenlik görevlisi şehit olurken, 4 güvenlik görevlisi yaralanmıştır.

18 Ocak 2016:Şırnak’ta polis aracına yapılan roketatarlı saldırıda 2 güvenlikgörevlisi şehit olurken, 10 güvenlik görevlisi yaralanmıştır.

18 Ocak 2016: İdil’de polise ait zırhlı aracının geçişi sırasında yapılan saldırıda 3 güvenlik görevlisi şehit olurken, 4 güvenlik görevlisi yaralanmıştır.

18 Ocak 2016:Alanya Caddesi’ndeki çatışma sürerken, Turgut Özal Mahallesi’nde bulunan ilçe Jandarma Komutanlığı’na da PKK’lılar tarafından roketatar ve otomatik silahlarla ateş açılmıştır.

20 Ocak 2016: Diyarbakır'da yapılan saldırıda 1 güvenlik görevlisi şehit olmuştur.

21 Ocak 2016: Mardin'in Nusaybin ilçesinde uluslararası İpek Yolu'nda polis servis otobüsüne düzenlenen bombalı saldırıda 10 güvenlik görevlisi yaralanmıştır.

23 Ocak 2016: Adana Seyhan’da polis karakoluna bombalı saldırı düzenlenmiştir.

1 Şubat 2016: Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yapılan saldırıda 5 güvenlik görevlisi şehit olurken, 8 güvenlik görevlisi yaralanmıştır.

11 Şubat 2016: 24 saatte farklı illerden 9 şehit haberi basında yer almıştır.

17 Şubat 2016: Ankara’da TAK’ın düzenlediği bombalı saldırıda 29 vatandaş hayatını kaybetmiştir.

18 Şubat 2016: Şırnak'ta yapılan saldırıda 1 güvenlik görevlisi şehit olmuştur.

18 Şubat 2016: Lice’de PKK’lıların yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesiyle 7 güvenlik görevlisi şehit olmuştur.

28 Ocak 2016: Diyarbakır Sur’dayapılan saldırıda 5 güvenlik görevlisi şehit olurken, 3 güvenlik görevlisi yaralanmıştır.

23 Şubat 2016:İdil İlçesi’nde meydana gelen iki ayrı patlamada şarapnel parçalarının isabet ettiği 1 güvenlik görevlisi ile 1 sivil vatandaş yaralanmıştır.

27 Şubat 2016: İdil’de zırhlı araca yapılan bombalı saldırıda 7 güvenlik görevlisi yaralanmıştır.

2 Mart 2016: Mardin Dargeçit ilçesinde yapılan saldırıda 3 güvenlik görevlisi şehit olmuştur.

3 Mart 2016:Sur’da yapılan saldırıda 1 güvenlik görevlisi şehit olmuştur.