CHP: Metin Metiner'in Esra Mungan'a yaptıkları ilk değil; ne akla ne vicdana sığar!

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu CHP'li üyeleri, AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner’in Bakırköy Cezaevi incelemesinde elini sıkmayan akademisyen Esra Mungan’ın tutumuyla ilgili tepkilere neden değerlendirmelerine yazılı bir açıklamayla yanıt verdi. Metiner’in bu tutumunun bir ilk olmadığına dikkat çeken CHP’li üyeler, “Daha önce de Sivas Katliamı’nın incelendiği komisyon görüşmelerinde benzer şekilde kabul edilemez ifadeler kullanmış, kamuoyunun tepkisini çekmiştir. Mehmet Metiner İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyesi sıfatıyla adeta sistematik hak ihlali gerçekleştirmeyi görev edinmiştir” dedi. Açıklamada "Mehmet Metiner’in yaptığı bu yorum ne akla, ne de vicdana sığar" ifadeleri yer aldı.

Metiner'in açıklamalarının kabul edilemez olduğu belirtilirken Metiner’in Esra Mungan’ı kendince kriminalize etmeye çalıştığı, hedef gösterdiği ifade edilen açıklamada, özür dilemesi gerektiği de ifade edildi.

Mehmet Metiner, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu incelemesinde “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisine imza verdiği için tutuklanan Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Esra Mungan’ın kendisini görmesine rağmen elini sıkmadığını söylemişti. “Beni görmesiyle avluyu terk edip kaçması bir oldu hiddetle ve şiddetle” diyen Metiner, Mungan’ın inceleme heyetinde yer alan HDP Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan’la samimiyetini, “Burcu Hanımla can ciğer kuzu sarması kucaklaştıklarını gördüm” diye tanımlamıştı. “PKK’lılar bile bana bu tepkiyi koymadılar. Ama Boğaziçi gibi saygın bir üniversitenin öğretim üyesi olan sayın Mungan beni görür görmez akademik kariyeriyle bağdaşmayan bir tepki koydu” diyen Metiner, “Psikolojik tedaviye ihtiyacı var” demişti.

CHP’nin komisyon üyeleri Zeynep Altıok, Şenal Sarıhan ve Fikri Sağlar’ın yazılı açıklaması şöyle:

"Mehmet Metiner, TBMM Tutuklu ve Hükümlü Hakları Alt Komisyonu başkanı olarak, cezaevlerindeki hak ihlalleri ve mağduriyetleri yerinde incelemek, çözüm geliştirmek üzere heyetle birlikte ziyaret ettiği Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nde, tutuklu bir akademisyen hakkında kullandığı skandal ifadelerle yeni bir hak ihlaline ve mağduriyete neden olmuştur.

"TBMM Tutuklu ve Hükümlü Hakları Alt Komisyonu üyelerinin görevi tutuklu ve hükümlülerin mağduriyetini yerinde incelemek ve bu mağduriyeti gidermektir. Asla yeni mağduriyetler yaratmak değildir. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nun CHP’li üyeleri olarak cezaevi ziyaretlerimizde, tutuklu bulunan kişinin asla kimliğini, dinini, mezhebini, ırkını, dilini, toplumsal statüsünü sorgulamayız. Bizler tutuklu bulunan kişilerin uygun yaşam şartlarına sahip olup olmadıklarına ve uğradıkları haksızlıklara bakarız. Bilindiği üzere Mehmet Metiner’in bu tutumu ilk değildir, daha önce de Sivas Katliamı’nın incelendiği komisyon görüşmelerinde benzer şekilde kabul edilemez ifadeler kullanmış, kamuoyunun tepkisini çekmiştir. Mehmet Metiner İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyesi sıfatıyla adeta sistematik hak ihlali gerçekleştirmeyi görev edinmiştir.

"Metiner, bir doktor edasıyla Esra Mungan’a “psikolojik tedaviye ihtiyacı var“ diyerek İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’nun uyması gereken etik kurallarını, TBMM milletvekili kimliğini, TBMM’nin saygınlığını ve tutuklu bir insanın kişilik haklarını çiğnemiş, suç işlemiştir. Mehmet Metiner’in yaptığı bu yorum ne akla, ne de vicdana sığar.

"Mehmet Metiner ayrıca başkanlık yaptığı komisyonun üyesi olan başka bir milletvekili ile “can ciğer kuzu sarması kucaklaştıklarını gördüm” ve “PKK’lı tutuklu ve hükümlülerle aynı koğuşta kalıyor” diyerek, yalnızca bir bildiriye imza koyduğu için, bir düşünceyi ifade ettiği için “terör örgütü propogandası“ yapmakla suçlanan Esra Mungan’ı kendince kriminalize etmeye çalışmış, hedef göstermiştir.

"Esra Mungan kendisini ziyarete gelen heyetin herhangi bir üyesinin elini sıkmak mecburiyetinde değildir. Bu tamamen kişinin tasarrufunda olan bir durumdur. Mehmet Metiner’in buradan hakarete varan sonuçlar çıkarması, tutuklu bir kadına yönelik takındığı ötekileştirici ve ayrımcı tavrı İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyesi ve alt komisyon başkanı kimliğine yakışmamış, İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanlığının saygınlığı zedeleyerek ülkemizi dünyaya rezil etmiştir.

"Mehmet Metiner’in öncelikle tutuklu akademisyen Esra Mungan’dan ve tüm kamuoyundan takındığı bu tutum nedeniyle özür dilemesi gerekmektedir."