CHP liderinin kızı Zeynep Kılıçdaroğlu'nun evini satın aldıktan sonra, şehit ailelerine bağışlayacağını açıklayan Güneş gazetesi sözünde durmamış

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kızı Zeynep Kılıçdaroğlu’ndan 100 bin dolara aldığı Ataşehir’deki evi, 250 bin dolara satıp “gelirini şehit ailelerine bağışlayacağını” açıklayan Güneş gazetesinin bu sözünü 3 yıldır yerine getirmediği ortaya çıktı.

2015 ve 2018 yıllarında iktidara yakınlığıyla bilinen medya tarafından gündeme getirilen CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun kızı Zeynep Kılıçdaroğlu’nun, İstanbul Ataşehir Buz Rezidans’taki evi ile ilgili yeni bir gelişme ortaya çıktı. Havuz gazetelerinin 2018’de, “evin değerinin 1 milyon dolar olduğunu” iddia etmesinin ardından Kılıçdaroğlu, “Evi 100 bin dolara satmaya hazırız” demişti. Güneş gazetesi ise “100 bin dolar hazır, tut sözünü” manşeti ile evi satın almaya hazır olduklarını açıklamıştı. Zeynep Kılıçdaroğlu da Güneş gazetesine gönderdiği mektupta, evi kendilerine satabileceğini ifade etmişti. Bu gelişmelerin ardından Güneş gazetesinin bağlı bulunduğu T Medya A.Ş., 100 bin doların o dönemki TL karşılığı olan 380 bin TL ödeme yaparak, 28 Şubat 2018’de evin yeni sahibi olmuştu. Güneş gazetesi, devirden 1 ay sonra evi 250 bin dolara satışa çıkardığını, elde edilecek gelirin de şehit ailelerine bağışlanacağını açıklamıştı.

3 yılı geçti, satış yok

Cumhuriyet’ten Erdem Sevgi’nin haberine göre, yaklaşık 3 yıl boyunca gündemi meşgul eden ve 3 yıldır da akıbeti bilinmeyen Ataşehir’deki evin tapu kayıtlarına ulaşıldı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün (TKGM) 2020 sonu kayıtlarına göre; evin mülkiyeti, T Medya Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de bulunuyor. Akşam, Güneş, Star gazetelerinin yanı sıra Kanal 24 ve Kanal 360’ı bünyesinde bulunduran T Medya’nın, Zeynep Kılıçdaroğlu’ndan devraldığı evi, üçüncü bir kişi ya da kuruma satmadığı görülüyor. Aradan geçen 3 yıl 4 aylık sürede Güneş gazetesinin de “evin satıldığı, elde edilen gelirin şehitlere bağışlandığına” yönelik bir açıklaması bulunmuyor.

Dikkat çeken hacizler

Öte yandan T Medya’nın sahibi olduğu Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi’ndeki eve, devir işleminin hemen ardından gelmeye başlayan hacizler de dikkat çekiyor. TKGM’nin kayıtları incelendiğinde, T Medya’nın alacaklılarının, satış işleminin gerçekleştiği tarih olan 28 Şubat 2018’den kısa bir süre sonra haciz koydurduğu görülüyor. 28 Mayıs 2018’deki ilk haciz işleminin ardından söz konusu evin üzerinde 2018, 2019 ve 2020 yıllarında toplam 9 haciz işlemi gerçekleştiriliyor.

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