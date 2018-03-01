Ataşehirli emlakçılara göre Zeynep Kılıçdaroğlu'nun dairesi ne kadar?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kızı Zeynep Kılıçdaroğlu, İstanbul Ataşehir’deki evini 100 bin dolar karşılığında Güneş gazetesine sattı.

Güneş gazetesi, dairenin fiyatının 1 milyon olduğu iddia etmiş, Zeynep Kılıçdaroğlu da 100 bin dolara satmaya hazır olduğunu açıklamıştı. Kılıçdaroğlu'nun dairesi “100 bin dolar hazır, tut sözünü” manşetini atan Güneş gazetesinin sahiplerine dün satıldı.

TIKLAYIN-Kılıçdaroğlu'nun kızı sözünü tuttu; Ataşehir'deki evini 100 bin dolara Güneş gazetesine sattı

Peki, Zeynep Kılıçdaroğlu’nun İstanbul Ataşehir’deki dairesinin gerçek bedeli ne kadar?

Ataşehir'deki emlakçılar, 1 milyon rakamının abartı olduğunu, dairenin satış fiyatının 400 bin lira olduğunu söyledi. Bir emlakçı, dairenin 90 bin dolara da satılabileceğini ifade ederken bir başka emlakçı piyasının kötü olduğunu belirtip bu dairenin bu dönemde biraz zor satılır dedi.

Gazete Duvar'dan Haci Bişkin'in haberine göre, emlakçı Metin Küçük, Zeynep Kılıçdaroğlu’nun Buz rezidanstaki dairesini 3 yıl önce henüz inşaat halindeyken satmaya çalıştığını ancak satamadığını söyledi. Dairenin bulunduğu Buz rezidanstan birçok daire sattığını belirten Küçük, bunlardan hiçbirinin satış bedelinin 1 milyon dolar olmadığını söyledi. Küçük, şunları anlattı:

“Bu dairenin satış fiyatı 400 bin TL. Bu rezidansı yapan benim arkadaşlarım. O rezidanstaki dairelerin birkaçının satışını ben yaptım. O dairenin de satışını 3 yıl önce henüz sıfırken ben yapacaktım ama satışını gerçekleştiremedim. O dairenin fiyatına 1 milyon dolar diyorlar. Böyle bir rakam olamaz. Benim şu an orada 1+1 ve 2+1 birleştirilmiş dairem var ama satamıyorum. Bu iki daireyi 920 bin TL’ye satarım demiştim ama 1 yıldır satamadım. Satış ilanı da duruyor. Biri gelip 850 bin TL verse satacağım. Bunlar haklı olacakları yerde böyle saçma sapan rakamlarla haksız duruma düşüyorlar.”

"Daire 90 bin dolara da satılabilirdi"

Ataşehir’deki bir başka emlakçı Osman Erdoğan, bu dairenin normal fiyata satıldığını, dairenin 90 bin dolara da satılabileceğini söylerken şu bilgileri verdi, “Zeynep hanımın dairesinin satış bedeli normal. Ataşehir’in içerisinde bile daire fiyatları böyle. 100 bin dolar 381 bin TL para yapıyor. Ataşehir’in içinde yer alan 25 senelik daireler 400 bin TL. O rezidansta yer alan 1+1 dairenin değeri 1 milyon dolar eder mi? Siyasi görüşüm Kılıçdaroğlu’nun görüşüne uygun olmamasına rağmen yazık ettiler.”