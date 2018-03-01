Kılıçdaroğlu'nun kızı sözünü tuttu; Ataşehir'deki evini 100 bin dolara Güneş gazetesine sattı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kızı Zeynep Kılıçdaroğlu, İstanbul Ataşehir’deki evini 100 bin dolar karşılığında Güneş gazetesine sattı. 1 milyon lira değerinde olduğu iddia edilen rezidansı 100 bin dolara satacağını açıklayan Zeynep Kılıçdaroğlu, ‘meydan okuduğunu’ savunan Güneş gazetesinin “100 bin dolar hazır, tut sözünü” ifadelerini manşete taşımasının ardından kaleme aldığı mektupta satışa hazır olduğunu söylemişti.

CHP kaynaklarının T24'e verdiği bilgiye göre Kılıçdaroğlu, İstanbul Ataşehir’deki evini bugün Güneş gazetesinin sahiplerine sattı. Satış işlemlerinin çarşamba günü, öğleden sonra tamamladığı kaydedildi.

Kılıçdaroğlu: '1 milyon dolarlık' evden kurtulacağız

Kızının evinin değerinin 1 milyon lira olduğu yönündeki iddiaların ardından konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Ev benim üstüme olmadığı için kızımın evi. Gazeteye kızım doğrudan doğruya mektup gönderecek, ‘vekalet verdiğiniz avukatı bildirin, evi satmaya hazırız’ diye. Böylece '1 milyon dolarlık' evden kurtulmuş olacağız” açıklamasında bulunmuştu.

"Adalar manzaralı olmayan evimde güle güle oturmanızı temenni ederim"

Zeynep Kılıçdaroğlu’nun Güneş gazetesinin sahibi Zeki Yeşildağ'a yönelik olarak kaleme aldığı 23 Aralık 2017 tarihli mektupta şu ifadelere yer verilmişti:

"Sayın Zeki Yeşildağ,

Sahibi olduğunuz T Medya Yatırım San. ve Tic. A.Ş'ne ait Güneş gazetesinin 20 Aralık 2017 günlü nüshasında, manşetten "100 bin dolar hazır, tut sözünü... Kılıçdaroğlu, kızının Adalar manzaralı rezidansını değersiz göstermek için '100 bin dolara satarım' diyerek meydan okudu. Güneş olarak biz o rezidansa talibimiz. Sözümüz söz" haberi yayınlanmıştır. Soyadımdan da tahmin edebileceğiniz üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kızı olarak size bu yazıyı yazmaktayım. Haberlerinize konu olan daire bana ait olmakla birlikte ısrarla gerçekleri yansıtmayan iddialarla haber yapmaya devam etmekte ve bu daire üzerinden babamı yıpratmaya çalışmaktasınız. Son olarak yukarıda yer alan manşetle sanırım babamı köşeye sıkıştırabileceğinizi düşünme hatasına kapıldınız.

Yapmış olduğunuz haberle evi 100 bin dolar karşılığı almaya hazır olduğunuzu beyan etmiş bulunduğunuzdan teklifinize öncelikle teşekkür eder, sahibi olduğum gayrimenkulun satışı durumunda doğacak gelir vergisi, harç ve masraflar tarafınıza ait olmak üzere 100 bin ABD Doları karşılığı Türk Lirasına daireyi size satmaya hazır olduğumu bildiririm. Daireyi satın almayı gerçekten kabul etmeniz durumunda adalar manzaralı olmayan evimde güle güle oturmanızı temenni ederim. Malum gazetesinizde yayınlanan ve gerçeği yansıtmayan haberlere inanarak hareket edip sonradan hayal kırıklığına uğramayın diye sizi şimdiden bilgilendirmek istedim. İyi çalışmalar."