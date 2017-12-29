Kemal Kılıçdaroğlu'nun kızı, evini Güneş gazetesine satıyor: Adalar manzarası yok, güle güle oturun

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Güneş gazetesi arasında başlayan "rezidans" polemiği sürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kızı Zeynep Kılıçdaroğlu, değeri 1 milyon dolar olduğu iddia edilen evini, 100 bin dolar karşılığında Güneş gazetesine satıyor.

Zeynep Kılıçdaroğlu, Güneş'in sahibi Zeki Yeşildağ'a yönelik olarak kaleme aldığı mektubunda, manşete konu olan evinin adalar manzaralı olmadığını ifade ediyor. Kılıçdaroğlu, 23 Aralık 2017 tarihli mektubunda şunları kaydediyor:

Sayın Zeki Yeşildağ,

Sahibi olduğunuz T Medya Yatırım San. ve Tic. A.Ş'ne ait Güneş gazetesinin 20 Aralık 2017 günlü nüshasında, manşetten "100 bin dolar hazır, tut sözünü... Kılıçdaroğlu, kızının Adalar manzaralı rezidansını değersiz göstermek için '100 bin dolara satarım' diyerek meydan okudu. Güneş olarak biz o rezidansa talibimiz. Sözümüz söz" haberi yayınlanmıştır. Soyadımdan da tahmin edebileceğiniz üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kızı olarak size bu yazıyı yazmaktayım. Haberlerinize konu olan daire bana ait olmakla birlikte ısrarla gerçekleri yansıtmayan iddialarla haber yapmaya devam etmekte ve bu daire üzerinden babamı yıpratmaya çalışmaktasınız. Son olarak yukarıda yer alan manşetle sanırım babamı köşeye sıkıştırabileceğinizi düşünme hatasına kapıldınız. Yapmış olduğunuz haberle evi 100 bin dolar karşılığı almaya hazır olduğunuzu beyan etmiş bulunduğunuzdan teklifinize öncelikle teşekkür eder, sahibi olduğum gayrimenkulun satışı durumunda doğacak gelir vergisi, harç ve masraflar tarafınıza ait olmak üzere 100 bin ABD Doları karşılığı Türk Lirasına daireyi size satmaya hazır olduğumu bildiririm. Daireyi satın almayı gerçekten kabul etmeniz durumunda adalar manzaralı olmayan evimde güle güle oturmanızı temenni ederim. Malum gazetesinizde yayınlanan ve gerçeği yansıtmayan haberlere inanarak hareket edip sonradan hayal kırıklığına uğramayın diye sizi şimdiden bilgilendirmek istedim. İyi çalışmalar.

Söz konusu mektup, Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'ın "Müslümanlar ne zaman hakiki Müslüman olur?" başlığıyla yayımlanan (29 Aralık 2017) yazısında yer almıştır.