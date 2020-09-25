CHP'li Yüceer: TTB ile uğraşacağınıza, yaklaşan ilaç krizini engelleyin!

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CHP Tekirdağ Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Candan Yüceer, ABD Büyükelçisi David Satterfield’ın “Türkiye 2,3 milyar dolarlık borcunu ödemezse, ABD’li ilaç ve tıbbi ekipman firmaları Türkiye pazarından çekilebilir” açıklaması ile ortaya çıkabilecek olası ilaç krizini Meclis'e taşıdı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması için soru önergesi verdiklerini belirten Yüceer, iktidarın Türk Tabipleri Birliği ile uğraşacağına yaklaşan bu krize çözüm bulması gerektiğini ifade etti.

“Pandemi döneminde ilaç yokluğu felaket olur”

“Pandeminin hızını artırmasından ve olası bir grip salgını ile birleşmesinden korkulduğu bir dönemde ülkede ilaç ve tıbbi ekipman eksikliği baş gösterirse sonuç felaket olur” diyen Yüceer, Sağlık Bakanlığı’nın ilaç teminini güvence altına almak için şimdiye dek hangi adımlar attığını sordu.

CHP'li Yüceeer, kamu hastanelerinin sadece uluslararası şirketlere değil, pek çok yerli firmaya da milyarlarca lira borcu biriktiğini söyledi.

Tedarikçi firmaların bu nedenle iflasın eşiğinde olduğu belirten Yüceer "Yakında sağlık ocaklarında sargı bezi dahi bulunamayabilir, hastalarımıza en kritik ilaçları temin edemeyebiliriz. Sağlık Bakanlığı bu süreçte ilaç ve tıbbi malzeme kıtlığı yaşanmaması için ne gibi somut adımlar attığını bir an önce açıklamalı” dedi.

“Yandaşlara milyarlar akıtılınca, vatandaşın ilacına para kalmıyor”

Erdoğan’ın uluslararası tedarikçilere borcun azaltılacağı sözünü vermesine karşın son on iki ayda borcun on kat artarak 2,3 milyar dolar düzeyine fırladığının altını çizen Yüceer, şunları kaydetti:

"İktidar, Türk Tabipleri Birliği ile uğraşacağına yaklaşan bu krize çözüm bulmalı. Salgın tüm hızıyla sürerken ufukta böyle bir tehlikenin belirmesi olacak iş değil. Bir yılda on kat artan borç tablosu gerçekten ibretlik. Aslına bakarsanız Türkiye bu 2,3 milyar doları ödeyemeyecek bir ülke değil. Ülke olarak kaynak sıkıntımız yok. Burada mesele iktidarın bu kaynakları harcama önceliklerinde. Yandaş müteahhitlere geçiş garantileri ile, alım garantileri ile milyarlar aktarılınca, vatandaşın ilaç parasını ödemeye para kalmıyor.”

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