Eczacılar Birliği Başkanı Çolak'tan ABD Büyükelçisi Satterfield'a yanıt: Söyledikleri modern ilaç ambargosu

Eczacılar Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield'in, ABD'li ilaç şirketlerinin Türkiye'den çıkabileceğine ilişkin açıklamasını, "Söyledikleri modern ilaç ambargosu" ifadeleriyle yanıtladı

Eczacılar Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield’in Türkiye'nin ABD'li ilaç şirketlerine borcunu ödememesi durumunda şirketlerin Türkiye'ye ilaç satmayı durdurabileceğini açıklamasına yanıt verdi.

Çolak, "İlaca erişimde sıkıntı yaratacak her adımın, halk sağlığında onarımı mümkün olmayan yaralar açacağı unutulmamalıdır. Sayın Büyükelçi’nin söyledikleri modern ilaç ambargosundan başka bir şey değildir" dedi.

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