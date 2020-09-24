Eczacılar Birliği Başkanı Çolak'tan ABD Büyükelçisi Satterfield'a yanıt: Söyledikleri modern ilaç ambargosu
24 Eylül 2020 13:20
Eczacılar Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield'in, ABD'li ilaç şirketlerinin Türkiye'den çıkabileceğine ilişkin açıklamasını, "Söyledikleri modern ilaç ambargosu" ifadeleriyle yanıtladı
Eczacılar Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield’in Türkiye'nin ABD'li ilaç şirketlerine borcunu ödememesi durumunda şirketlerin Türkiye'ye ilaç satmayı durdurabileceğini açıklamasına yanıt verdi.
Çolak, "İlaca erişimde sıkıntı yaratacak her adımın, halk sağlığında onarımı mümkün olmayan yaralar açacağı unutulmamalıdır. Sayın Büyükelçi’nin söyledikleri modern ilaç ambargosundan başka bir şey değildir" dedi.