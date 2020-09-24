CHP'li Emir: ABD Büyükelçisi Satterfield' ın 2,3 milyar dolarlık ilaç borcu uyarısının ardından Ankara'da pazarlık başladı

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield' ın 2,3 milyar dolarlık ilaç borcu uyarısının ardından Ankara'da pazarlığa başlandığını söyledi. Emir, "Maliye Bakanlığı, şu anda Ankara'da firmalarla pazarlığa oturdu. Tıbbi cihaz borçlarında yüzde 60 feragat istemişlerdi, şimdi de ilaçta yüzde 20 feragat istiyorlar. Maliye Bakanlığını Pazarlık Bakanlığına çevirdiler. Ülkenin itibarını yerle bir ediyorlar" dedi.

ANKA’da yer alan habere göre, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'ın ABD'li ilaç firmalarının Türkiye'ye ilaç satışını durdurabileceği açıklamasını hatırlatan Emir, "Büyükelçinin uyarısıyla Ankara'da firmalarla pazarlığa başlandı" diyerek şunları söyledi:

"Üniversite ve kamu hastanelerinin tıbbi cihaz ve ilaçta piyasaya olan borcu Büyükelçi Satterfield' ın dediği gibi 2,3 milyar dolara ulaştı, yani bugünkü kurla 18 milyar TL'ye yaklaştı. Borcun yüzde 60'ı ilaç depolarına, yüzde 40'ı da tıbbi cihaz ve medikal firmalarına yönelik. ABD'li Büyükelçi'nin uyarısının ardından da Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri şu anda Ankara'da ilaç firmalarının temsilcileriyle pazarlığa oturmuş durumda”

“Yüzde 20 feragat istiyorlar”

"Pazarlık yapıyorlar çünkü borçların ödenmesi için yüzde 20 feragat istiyorlar" diyen Emir, “Tıbbi cihaz ve medikal firmalarından da yüzde 60'a varan oranlarda feragat istemişlerdi. Hazine ve Maliye Bakanı 'dolarla mı maaş alıyorsunuz' diye halkı avuttuğunu zannediyor ama kamunun sektöre olan borçları biriktikçe birikiyor. Üstelik, bu durum Türkiye'nin yurt dışında da yatırım itibarını her geçen gün daha da zedeliyor” görüşünü dile getirdi.

“Pandemiyle nasıl mücadele edeceksiniz?”

Emir, tüm dünya şu anda ABD Büyükelçisi'nin Türkiye'ye yönelik uyarısını konuştuğunu hatırlatarak şunları söyledi:

“Hastaneler yakında eldiven ve gazlı bez dahi alamayacak hale gelecek diye uyarmıştık, şimdi de Türkiye ilaç alamaz hale gelecek diye uyarıyoruz. Bu durum, önemli bir halk sağlığı olarak karşımızda duruyor. Pandemi sürecinde tıbbi malzeme ve ilaç alamayan hastaneler nasıl hizmet verecek? Pandemiyle nasıl mücadele edeceksiniz?"

ABD Büyükelçisi'ne Maliye Bakanı ve Sağlık Bakanı’ nın cevap veremediğini belirten Emir, “Kasayı boşalttılar, tulumbada su kalmadı. Ülkenin itibarını yerle bir ediyorlar. Ekonomiyi uçuruyoruz derken, Türkiye'yi uçuruma sürüklüyorlar” ifadelerini kullandı.

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