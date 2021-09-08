CHP'li ve İyi Partili "etkin" isimler: Kılıçdaroğlu ile Akşener arasında en ufak sorun yok

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, CHP'li "etkin" bir ismin, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu arasında bir sorun ve görüş ayrılığı olmadığına ilişkin sözlerini aktardı. Sarıkaya'nın aktardığına göre İyi Partili bir isim de iki lider arasında problem olmadığını söyledi.

HaberTürk yazarı Sarıkaya, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı'nın CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkındaki "tekli söylem" eleştirileri üzerine kendisini "CHP'li etkin bir ismin" aradığını söyledi.

Sarıkaya, CHP'li ismin, “Şu kadarını bilmeni isterim, Kemal Bey (Kılıçdaroğlu) ile Meral Hanım (Akşener) arasında en küçük sorun yok. Öyle olsa Pazar günü birlikte yemek yerler miydi? Saatler boyu neşeli bir havada sohbet edip yemek yediler… Hiçbir konuda görüş ayrılıkları yok… “Kemal Beyin açıkladığı CHP vaatleri. İttifakın seçim beyannamesi yok ki ona bağlı kalalım…" sözlerini aktardı.

Sarıkaya şöyle devam etti:

"Bunun üzerine İYİ Parti kurmaylarını aradım. Bazıları cumartesi günü Sırbistan’da Filenin Sultanları maçını izleyip döndüklerini ve Pazar günü Akşener’in İstanbul’da kaldığını belirtti. Akşener ile İstanbul’da kalanlardan biri ise CHP lideri ile brunchı doğruladı. O da oldukça samimi bir havada uzun süren bir yemek gerçekleştiğini bildirdi.

Şu cümlesi önemliydi: 'Aralarında en ufak bir sorun yok. Hedef konusunda en küçük ayrılık da söz konusu değil. İleriye dönük konuştular ve gelecekte atılacak adımlar konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulundular…'

Hatta, 'ittifakın diğer bileşenlerinden daha ileri düzeyde bir uzlaşının' söz konusu olduğunun da altını çizdi…"

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