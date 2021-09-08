Ahmet Takan: Akşener, Kılıçdaroğlu ile baş başa bir görüşme yaptı, CHP’den gelen “tekil söylem”lerden duyulan rahatsızlıkları açık bir dille anlattı

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı’nın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik, “Tekil konuşuyor” eleştirisinde bulunmasıyla başlayan tartışmayı değerlendirdiği bugünkü yazısında, CHP ve İyi Parti liderlerinin bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti. "İkili özel görüşmenin oldukça olumlu ve yapıcı bir havada geçtiğini duydum" diyen Takan, "Sonunda iş tatlıya bağlandı" diye yazdı.

“CHP sözcülerinin başta anayasa değişikliği ve seçim kanunu konusunda söylemleri de İYİ Parti’de homurtulara sebep oluyordu” diyen Takan, “İYİ Parti lideri Meral Akşener ise partisi içinde meydana gelen tepkilere karşı ‘sabır’ tavsiye ediyordu. Parantez içinde belirtmek isterim ki; Meral Akşener de yakın çevresine yaptığı değerlendirmelerde CHP’nin ‘tekil söylem’lerinden kendisinin de çok rahatsız olduğunu açık açık söylüyordu” diye yazdı.

Akşener, Kılıçdaroğlu ile görüştü

Kılıçdaroğlu’nun Millet İttifakı bileşenleri olarak ortak bir masa etrafında toplanılmadan madde madde iktidar vaatlerini sıralamaya başlaması üzerine Akşener’in harekete geçtiğini ve Akşener’in Kılıçdaroğlu ile baş başa bir görüşme gerçekleştirdiğini ileri sürdü.

"Görüşmenin oldukça olumlu ve yapıcı bir havada geçtiğini duydum"

“Akşener, başta Cumhurbaşkanlığı adaylığı olmak üzere CHP’den gelen ‘tekil söylem’lerden duyulan tüm rahatsızlıkları Kılıçdaroğlu’na açık bir dille anlattı. İkili özel görüşmenin oldukça olumlu ve yapıcı bir havada geçtiğini duydum. Sonunda iş tatlıya bağlandı” diyen Takan, devamında şunları kaydetti:

"Cumhur İttifakı tarafından kaşınan ve Millet İttifakı’nda kriz havası gibi gösterilmeye çalışılan “tekil söylem” rahatsızlığının giderildiğinin kamuoyuna bir şekilde duyurulması Meral Akşener-Kemal Kılıçadaroğlu görüşmesinde kararlaştırıldı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na İYİ Parti’deki rahatsızlıklar, aracılar veya kurmaylar arsında kurulan trafik ile değil bizzat Meral Akşener tarafından iletildi. Ki, bu ikili çok özel görüşme biter bitmez meyvesini verdi. Millet İttifakı’nın bileşenleri kurmaylar düzeyinde bir araya geldi. Yapılan toplantıda 'ortak hareket' ve 'ortak söylem' konusunda çok önemli kararlar alındı. Taraflar rahatsızlıklarını dile getirdi. Çözüm önerileri üretildi. Bundan sonra arka kapı diplomasisinin daha çok işletilmesinde karar kılındı.

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TIKLAYIN - İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Paçacı: Kemal Bey son dönemde sürekli tekil konuşuyor, madem birlikte bir hükümet kuracağız, bunları bize sordunuz mu?