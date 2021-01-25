CHP'li Toprak'tan 'İrfan Fidan' tepkisi: Türkiye’nin en üst yargı organına iktidar tarafından kayyım atanmasıdır

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CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, Anayasa Mahkemesi üyeliğine İrfan Fidan’ın atanmasını "Türkiye’nin en üst yargı organına, iktidar tarafından kayyım atanması" olarak tanımlarken, "Böylesine siyasallaşmış, uzun süredir siyaset gündemine oturmuş bir ismin yüksek yargıç olarak görevlendirilmesi, bağımsız ve tarafsızlığa gölge düşürdüğü gibi, kararları zihinlerde ve vicdanlarda kabul görmeyecek, siyaseten sorgulanacaktır. Bu atamayla iktidar, 'reform vaatlerine' son noktayı koymuştur!" dedi.

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CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili haftalık değerlendirme raporunda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi ile olan fotoğrafının altına küfür eden kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına Twitter'dan tepki göstermesine ilişkin de, "Bu tavrıyla aslında yargı üzerindeki ‘siyasi vesayeti’ teyit ederek, kendisiyle ilgili bir olayda yargıdan ‘imtiyaz’ bekliyor. Bu zihniyet bile bu iktidarın neden hukuk ve yargı reformu yapamayacağının en somut tablosudur" ifadesini kullandı.

Toprak'ın açıklamaları şöyle:

"AYM üyeliğine yapılan son görevlendirme Türkiye’nin en üst yargı organına, iktidar tarafından kayyım atanmasıdır. Böylesine siyasallaşmış, uzun süredir siyaset gündemine oturmuş bir ismin yüksek yargıç olarak görevlendirilmesi, bağımsız ve tarafsızlığa gölge düşürdüğü gibi, kararları zihinlerde ve vicdanlarda kabul görmeyecek, siyaseten sorgulanacaktır. Bu atamayla iktidar, “reform vaatlerine” son noktayı koymuştur!

İktidarın ekonomik-demokratik-hukuk ve yargı reformu söylemlerinin hem altının hem de içinin ‘boş’ olduğu, bizzat iktidarın başı tarafından teyit edildi. Öyle ki kabinenin iki bakanı hükümetin böyle bir niyetinin olmadığını bildikleri için adalet ve yargı sistemi üzerinden ve üstelik sosyal medyada kavgaya tutuştu. Biz iktidarın böyle bir niyetinin olmadığını zaten biliyoruz.

İçişleri Bakanı sosyal medya üzerinden yapılan bir hakaret nedeniyle gözaltına alınan şahsın serbest bırakılmasına tepki göstererek ‘bakan olduğu, millet ve devlet için çalıştığı halde hakaret edenin serbest bırakılmasına’ isyanını dile getiriyor. Bu tavrıyla aslında yargı üzerindeki ‘siyasi vesayeti’ teyit ederek, kendisiyle ilgili bir olayda yargıdan ‘imtiyaz’ bekliyor. Bu zihniyet bile bu iktidarın neden hukuk ve yargı reformu yapamayacağının en somut tablosudur. Başkentin ortasında bir siyasetçi 2 gazeteci ve avukat saldırıya uğruyor. Failler yakalanıp serbest bırakılıyor. İçişleri Bakanı saldırıları ‘tepkisel’ diye nitelendirerek yargıya saldırganların üzerine gidilmemesi talimatı veriyor.

Tamamıyla siyasi vesayet altına giren Hakimler Savcılar Kurulu (HSK), başkent saldırılarını soruşturan Cumhuriyet Savcısı’nın apaçık tehdit edilmesine suskun kalmayı, tehdit edenler hakkında herhangi bir suç duyurusunda dahi bulunmamayı tercih ediyor.

Anayasa ve yasa kılıfına uydurularak yazılan senaryo çerçevesinde uygulamaya konulan siyasi organizasyonla, Yargıtay seçimlerinin ‘salgın’ bahanesiyle ertelenmesi, diğer adayların bir kısmının adaylıklarını geri çekmeye mecbur edilerek henüz 6 günlük Yargıtay üyesi olan bir kişiye yolun açılması ve çok daha kıdemli Yargıtay üyeleri yerine en yüksek oyu alması sağlandı.

Yapılan atamayla aynı gün, iddianamesi Anayasa Mahkemesi üyesi yapılan kişi tarafından hazırlanan Gezi Davası’nda, eski mahkeme heyetince verilen tüm beraat kararlarının İstinaf Mahkemesi tarafından bozulması ve geriye dönük onlarca davanın birleştirilerek, yargılamanın yeniden yapılmasına karar

verilmesi de bu atamanın havai fişek kutlamasıdır!"