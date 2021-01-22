Nedim Şener: İçişleri Bakanı Soylu, insan olarak bir evlat olarak tepkisinde ne kadar haklı ise Adalet Bakanı Gül de yaptığı açıklamada haklı

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun annesine hakaret eden bir bir kişinin serbest bırakılması sonrası yaptığı, "Annemle fotomun altına küfreden alçak mahkemeye çıkıyor ve adli kontrolle serbest; bakan olsam ne yazar" tepkisinde, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de "Klavye başına geçip sosyal medyada bana her gün tutuklama siparişi verenlere sesleniyorum: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Burada kanunlar, kurallar, usuller işler; hukuk işler. Bu işleyişi beğenmeyen gider, itiraz hakkını kullanır ama yargıya parmak sallayamaz." açıklamasında haklı olduğunu belirtti.

Şener yazısında, "Ama ortada bir sorun olduğu da bir gerçek. Gerçek ki bunlar kamuoyu önünde tartışılıyor. Sorun ne peki?Sorun yargının işleyişinde verilen kararlarda olabilir mi? Adalet Bakanı Gül bunu şöyle tarif ediyor: 'Yargının eksik, yanlış kararı yok mu? Elbette vardır, benim de eleştirdiğim, ‘Bu nasıl karar?’ dediğim yüzlerce karar sayabilirim. Haklı ve doğru bulmadığım kararlar vardır. Bazı dosyalarda tutuklama mümkün, hatta gerekliyken bu yola başvurulmadığını görüyoruz. Bazılarında ise tam tersi tutuksuz yargılama yeterli iken, kamu vicdanını yaralayıcı kararlara rastlıyoruz. Kaynar kazanı döküyor serbest kalıyor, süt kazanına giriyor tutuklanıyor." ifadesini kullandı.

Şener, "Bakan’ın da şikâyet ettiği, 'Yüzlerce sayabilirim' dediği bu kararlar toplumda yargıya güveni ciddi anlamda sarsıyor. İşin başka bir yönü ise bu tür kararların İçişleri Bakanı Soylu’nun sözünü ettiği 'provokasyon' boyutudur. Acaba yargı içinde Adalet Bakanı’nın bile şikâyet ettiği o kararlarda da adalet sistemine güveni sarsmayı amaçlayan 'provokasyon' boyutu olabilir mi?" düşüncesini dile getirdi.