CHP’li Tanrıkulu: Gergerlioğlu TBMM’de abdest alırken gözaltına alındı, zulmünüze, zalimliğinize lanet olsun

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p class="p1">CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu, milletvekilliği düşürülen ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde "Adalet Nöbeti" tutan HDP'li <strong>Ömer Faruk Gergerlioğlu'</strong>nun gözaltına alınması tepki gösterdi. </p>\n<p class="p1">Tanrıkulu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "<em>Sevgili dostum Gergerlioğlu TBMM’de lavaboda abdest alırken gözaltına alındı. Zulmünüze, zalimliğinize lanet olsun...</em>" düşüncesini dile getirdi.</p>\n<p class="p1"><img src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2021/03/1616304773744-ekran-resmi-2021-03-21-08.30" alt width="660" height="481" /></p>\n<p class="p1"><strong>TIKLAYIN</strong> | <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/tbmm-de-nobetini-surduren-omer-faruk-gergerlioglu-gozaltina-alindi,940453" target="_blank" rel="nofollow noopener"><strong>Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Adalet Nöbeti"nin beşinci gününde Meclis'te gözaltına alındı</strong></a></p>\n<p class="p1"><strong>TIKLAYIN |</strong> <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/hdp-li-huda-kaya-gergerlioglu-abdest-alirken-en-savunmasiz-haldeyken-derdest-edildi-yaziklar-olsun-ikiyuzlulere,940455" target="_blank" rel="noopener"><strong>HDP'li Hüda Kaya: Gergerlioğlu, abdest alırken en savunmasız haldeyken derdest edildi, yazıklar olsun ikiyüzlülere!</strong></a></p>\n</body>\n</html>