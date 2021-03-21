T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP’li Tanrıkulu: Gergerlioğlu TBMM’de abdest alırken gözaltına alındı, zulmünüze, zalimliğinize lanet olsun

Ömer Faruk Gergerlioğlu - Sezgin Tanrıkulu (sağda)

21 Mart 2021 08:31

CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu, milletvekilliği düşürülen ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde "Adalet Nöbeti" tutan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun gözaltına alınması tepki gösterdi. 

Tanrıkulu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili dostum Gergerlioğlu TBMM’de lavaboda abdest alırken gözaltına alındı. Zulmünüze, zalimliğinize lanet olsun..." düşüncesini dile getirdi.

TIKLAYIN | Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Adalet Nöbeti"nin beşinci gününde Meclis'te gözaltına alındı

TIKLAYIN | HDP'li Hüda Kaya: Gergerlioğlu, abdest alırken en savunmasız haldeyken derdest edildi, yazıklar olsun ikiyüzlülere!

CHP’li TanrıkuluÖmer Faruk GergerlioğlugözaltıTBMMabdest
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24