HDP'li Hüda Kaya: Gergerlioğlu, abdest alırken en savunmasız haldeyken derdest edildi, yazıklar olsun ikiyüzlülere!

HDP'li Hüda Kaya, Meclis'teki Adalet Nöbeti'ndeki Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Kaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yazıklar olsun ikiyüzlülere! Ömer Faruk Gergerlioğlu, vekilimiz abdest alırken, en savunmasız haldeyken derdest edildi. Namazını kılmasına ve üstünü giyinmesine bile fırsat verilmedi. Bu yaşananlar Akp dinciliğinin nasıl bir yozlaşmış zihniyet içinde olduğunun kaydı olarak tarihe geçti" ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Adalet Nöbeti"nin beşinci gününde Meclis'te gözaltına alındı