CHP'li Öztunç'tan Giresun'daki siyanür atık barajının patlamasına tepki: İktidar bu kadar mı madencilere teslim?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Giresun Şebinkarahisar’da maden tesisinin siyanür atık barajının patlaması üzerine, “Aynı şirket geçmişte de burada benzer bir olay daha yaşadı. Sabıkalı bir bölge burası. Neden tedbir alınmadı? Neden şirkete yönelik gerekli müeyyide uygulanmadı. İktidar bu kadar mı madencilere teslim?” diye sordu.

Öztunç, Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde kurşun, çinko, bakır madeninin atık havuzunun patlaması sonrası Kılıçkaya Barajı’na siyanür karışmasına ilişkin videolu bir açıklama yaptı.

Öztunç'un açıklamaları şöyle:

"Yeraltı sularına ne kadar siyanür bulaştı?"

“Giresun Şebinkarahisar’da yaşanan sıradan bir iş kazası, sıradan bir maden kazası değildir. Bu çok ciddi bir çevre katliamıdır. Çevre ilçeler, çevre iller bu durumdan çok fazla etkilenmiştir. Kılıçkaya Barajı’na ne kadar siyanür bulaştı? Yeraltı sularına ne kadar siyanür bulaştı? Kelkit Ovası’nın durumu nedir? Tarımsal araziler ne kadar etkilendi? Bunların bir an evvel açıklanması gerekiyor. Su analizi için örnekler alındı. Bu analizlerin sonuçları mutlaka kamuoyu ile paylaşılmalıdır. Gizli saklı tutulamaz. Burada bir çevre sorunu yaşanmıştır, çevre katliamı yaşanmıştır. Burada yaşayan insanlar bu durumdan ne kadar etkilenecekler, bunun bir an önce açıklanması ve vatandaşların zararlarının da devlet tarafından karşılanması gerekiyor.

"Devlet neden vatandaşının haklarını savunmuyor?"

Aynı şirket, geçmişte de burada benzer bir olay daha yaşadı. Sabıkalı bir bölge burası. Neden tedbir alınmadı? Neden gerekli uyarılar yapılmadı? Neden şirkete yönelik gerekli müeyyideler uygulanmadı?

Devlet neden vatandaşının haklarını savunmuyor? İktidar bu kadar mı teslim iş adamlarına? İktidar bu kadar mı madencilere teslim? Hiç mi çevrenin hatırı yok, hiç mi çevreyi sevmezsiniz? Daha yeni Paris İklim Sözleşmesi onaylandı. Paris İklim Sözleşmesi’ni onaylayanlar Türkiye’de çevre katliamlarının yaşanmasına sessiz kalıyorlar maalesef.”

TIKLAYIN | Giresun'da siyanür atıklarının toplandığı havuz patladı; atıklar baraja ulaştı