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Politika

CHP'li Özkoç: AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz itiraf gibi açıklama yapmış

AKP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yavuz "“Seçime gidilmesi halinde, Sayın Cumhurbaşkanı'mız kendi siyasi hayatını, siyasi ömrünü de bir anlamda azaltmış oluyor”

18 Temmuz 2021 23:36

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, AKP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’un “Seçime gidilmesi halinde Sayın Cumhurbaşkanı'mız kendi siyasi hayatını, siyasi ömrünü de bir anlamda azaltmış oluyor” sözleriyle ilgili “ “İtiraf gibi açıklama yapmış. Yani erken seçimden korkuyoruz diyor” dedi.

AKP Yavuz, bugün, muhalefetin erken seçim çağrılarına ilişkin “seçime gidilmesi halinde Sayın Cumhurbaşkanı'mız kendi siyasi hayatını, siyasi ömrünü de bir anlamda azaltmış oluyor. Demek ki nereden bakarsanız bakın Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da seçim kararı alması asla kata muhtemel gözükmüyor"  açıklamasını yaptı.

TIKLAYIN - AKP'li Ali İhsan Yavuz: Seçime gidilmesi halinde Sayın Cumhurbaşkanı'mız kendi siyasi ömrünü de bir anlamda azaltmış olur

CHP’li Özkoç,  AKP’li Yavuz’un açıklamasına ilişkin sosyal medya hesabından “AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz itiraf gibi açıklama yapmış: ‘Kaldı ki seçime gidilmesi halinde Sayın Cumhurbaşkanı'mız kendi siyasi hayatını, siyasi ömrünü de bir anlamda azaltmış oluyor.’ YANİ SEÇİM OLSA KAZANAMAYACAK ERKEN SEÇİMDEN KORKUYORUZ DİYOR” paylaşımını yaptı.

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