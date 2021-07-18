AKP'li Ali İhsan Yavuz: İddiaya girmek caiz olsaydı, Kemal Kılıçdaroğlu asla başkan adayı olmayacak diye iddiaya girerdim

AKP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, seçimin zamanında yapılacağını belirterek, "Çok net bir şekilde bizim adayımız Recep Tayyip Erdoğan. Aynı netlik Millet İttifakı’nda yok ve hiçbir zaman olmayacak. Bana sorarsanız Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması da mümkün değil. İddiaya girmek caiz olsaydı çok kolay bir şekilde herkesle iddiaya girerdim, Kemal Kılıçdaroğlu asla başkan adayı olmayacak, diye" dedi.



Muhalefetin erken seçim iddialarını değerlendiren Yavuz, "Muhalefet hep seçimden sonra erken seçimi seslendirmiş. Hep 'erken seçim yapalım' diye yaygara koparmış. Bu sefer de böyle oluyor değişen bir şey yok.



Bugüne kadar 20 yıldır girilen bütün seçimleri kaybeden bir muhalefet var. Özellikle CHP’yi kastederek söylüyorum. Her seferinde seçimi kaybetmiş Muharrem İnce'nin dediği gibi ‘yenmiş de yenmiş, yenmiş de yenmiş’ ama buna rağmen CHP yine ‘erken seçim’ demiş de demiş, demiş de demiş. Peki erken seçimin şartları var mı Türkiye'de? Yok" dedi.

"Erken seçim kararı muhtemel görünmüyor"

Seçim kararının Meclis’te 360 milletvekili veya Cumhurbaşkanı tarafından alınabileceğini vurgulayan Yavuz, "Cumhurbaşkanı neden seçim kararı alsın? Böyle bir hakkı var da niye alsın? Zaten şu anki görüntüye göre yine seçim olsa Cumhur İttifakı'nın destekleyeceği aday yani Cumhurbaşkanı'mız Sayın Tayyip Erdoğan yine yürütmenin başı olacak. Anketler bunu gösteriyor. Yani herhangi bir anket var mı böyle yüzde 50'ye yaklaşan; Cumhurbaşkanı'mızdan başka bir adayın ortaya çıktığını biri iddia edebiliyor mu? Edebiliyorsa onu da ortaya koysun. Manzara böyleyken neden biz yeniden bir seçim kargaşasının içerisine Türkiye’yi sokalım? Kaldı ki seçime gidilmesi halinde Sayın Cumhurbaşkanı'mız kendi siyasi hayatını, siyasi ömrünü de bir anlamda azaltmış oluyor. Demek ki nereden bakarsanız bakın Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da seçim kararı alması asla kata muhtemel gözükmüyor" diye konuştu.

"Kılıçdaroğlu aday olmayacak"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olabileceği yönünde gelen açıklamaları da değerlendiren Yavuz, "Cumhur İttifakı'nın net bir şekilde adayı ortada. Çok net bir şekilde bizim adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Aynı netlik Millet İttifakı’nda yok ve hiçbir zaman olmayacak. Yani seçime çok yakın bir tarihe kadar bu belirsizliğin ortadan kalkması mümkün değil. Bana sorarsanız Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması da mümkün değil. İddiaya girmek caiz olsaydı çok kolay bir şekilde herkesle iddiaya girerdim, Kemal Kılıçdaroğlu asla başkan adayı olmayacak, diye" dedi.

"50+1'in tartışılmasına cumhurbaşkanımız müsamaha göstermez"

2023 Haziran'da yapılacak seçimler için değişikliğin 2022 Haziran'ına kadar tamamlanması gerektiğini belirten Yavuz, "Benim kişisel kanaatim gelecek yılın başında bu değişiklikler yapılır diye düşünüyorum" dedi. Cumhurbaşkanı seçilmek için gerekli olan yüzde 50 üzeri oy alma yeterliliğinin değiştirileceği yönündeki iddiaları da değerlendiren Yavuz, "50 artı 1 milletin hayrınadır, Türkiye'nin hayrınadır. Bunda bir esnetme söz konusu değildir.



Bugüne kadar aklımızdan da böyle bir şey geçmedi. Hele Sayın Cumhurbaşkanı'mız bunun zaten açılmasına müsamaha göstermez. O zaman kurgulanmış olan 50 artı 1’den geriye gitmek mümkün değil. Bizim böyle bir düşüncemiz yok, zaten Sayın Cumhurbaşkanı'mız da buna müsaade etmezler" diye konuştu. (DHA)