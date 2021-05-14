CHP’li Özkan’dan Odatv yazarı Elmasçı’ya: Kimse ajansının reklamını partimiz üzerinden yapmaya çalışmasın

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Odatv yazarı Hürrem Elmasçı’nın bugünkü yazısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘mutfak’ paylaşımının arkasında FutureBright reklam şirketi olduğu iddiasını yalanladı. Özkan, “Kimse ajansının reklamını partimiz üzerinden yapmaya çalışmasın” ifadesini kullandı.

Özkan, Twitter hesabından Odatv hesabını etiketleyerek, “O ‘mutfak’ta gecesini gündüzüne katan parti emekçilerimiz ve ÇokNet Medya var. Kimse ajansının reklamını partimiz üzerinden yapmaya çalışmasın. CHP için çalışan gerçek emek sahipleri ile iktidar yürüyüşümüz emin adımlarla sürüyor." paylaşımını yaptı.

Ne olmuştu?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte mutfakta yaptıkları bayram hazırlıklarını paylaştı. CHP liderinin bu paylaşımına dikkati çeken Oda TV yazarı Hürrrem Elmasçı, "CHP genel merkezindeki bir iki eski dostuma bayram tebriki telefonu ettim. Kemal Beyin sosyal medyada hayli ses getiren görüntülerin perde arkasını öğrendim. Bir iletişim stratejisti. Şirketinin adı, FutureBright… Genç zeki başarılı reklamcı olarak tanınıyor reklam sektöründe.” diye yazmıştı.

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