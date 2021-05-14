Oda TV yazarı: Kılıçdaroğlu’nun başarılı bu görsel propagandasının perde arkasındaki ismi öğrendim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte mutfakta yaptıkları bayram hazırlıklarını paylaştı. CHP liderinin bu paylaşımına dikkati çeken Oda TV yazarı Hürrrem Elmasçı, "CHP genel merkezindeki bir iki eski dostuma bayram tebriki telefonu ettim. Kemal Beyin sosyal medyada hayli ses getiren görüntülerin perde arkasını öğrendim…" dedi.

“Sayın Kılıçdaroğlu’nun başarılı bu görsel propagandanın perde arkasındaki isim: Akan Abdula” diye yazan Elmaşçı, devamında şunları kaydetti:

“Bir iletişim stratejisti. Şirketinin adı, FutureBright… Genç zeki başarılı reklamcı olarak tanınıyor reklam sektöründe.

Kim diye merak ettim Akan Bey'i… 1978 Üsküp, Makedonya'da doğumlu. Yugoslavya iç savaşını yaşadı. Sonra Türkiye'ye göç ettiler. Bilkent Üniversitesi işletme bölümünden mezun. ABD Ohio’daki Case Western Reserve Üniversitesi’nin özel işletme bölümü olan Weatherhead School of Management'da yüksek lisan yaptı. Fakat işletme yerine reklam sektörünü cazip buldu. Londra’daki dünyaca ünlü reklam, medya planlama şirketi Millward Brown'da araştırma direktörü olarak çalıştı. Sonra, merkezi New York’ta bulunan ve 92 ülkede bürosu olan Grey Worldwide reklam ajansına katıldı; stratejik planlamayı burada öğrendi. Tüketici öngörüleri uzmanı oldu. Sonra, kendi şirketi FutureBright ve Davranış Enstitüsü'nü kurdu.

CHP yönetimi Akan Abdula’yı nasıl buldu, el sıkıştı acaba? Hep aynı şeyleri tekrarlayan, standart kalıplara karşı bir araştırma şirketi FutureBright, CHP’yi zorlayabilir çünkü…

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