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HaberTürk yazarı Par, “Kılıçdaroğlu’nun patatesli böreğinin şifreleri”ni yazdı: Z kuşağının anlayacağı dilden konuşuyor

14 Mayıs 2021 11:03

HaberTürk yazarı Kübra Par, ana muhalefet partisi CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı evinin mutfağında eşiyle börek yaparkenki fotoğrafını değerlendirdi.

 “Kılıçdaroğlu’nun patatesli böreğinin şifreleri” başlıklı yazısında, “Kılıçdaroğlu o fotoğraflar üzerinden seçmene 4 farklı mesaj veriyor” diyen Par şunları kaydetti:

“’Mütevazı bir evimiz var, ben de sizden biriyim’ diyor. Eşine mutfakta yardım eden erkek profili çizerek kadın seçmenlerin gönlünü çalmayı hedefliyor. Sıradan ev hayatının sosyal medyanın en önemli malzemesi haline geldiği bir çağda Z kuşağının anlayacağı dilden konuşuyor. Kavganın ve aşırı ciddiyetin hâkim olduğu sıkıcı siyaset dünyasından sıyrılıp umut ve mutluluk vaat ediyor.”

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Kübra Parkılıçdaroğlupatatesli börekbayramfotoğraf
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