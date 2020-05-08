CHP'li Özgür Özel ve Engin Özkoç hakkında Fahrettin Altun'un Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki arazisi için soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un şikâyeti üzerine, CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel ve Engin Özkoç hakkında soruşturma başlattı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un avukatı Sezgin Tunç aracılığıyla yaptığı suç duyurusunda, hukuka uygun olarak gerçekleştirilen bir kiralama sürecinin Özgür Özel ve Engin Özkoç tarafından siyasi ve rövanşist amaçlarla çarpıtıldığı ve gerçek dışı iddialarla müvekkilin onur, şeref ve saygınlığını rencide eden isnatlarda bulunulduğu belirtilmişti.

"Kişilik hakları ihlal edildi"

Suç duyurusunda, aleni hakaret ve iftiralar nedeniyle Fahrettin Altun’un kişilik haklarının ihlal edildiği, bu ihlaller nedeniyle durumun tahammül edilemez boyutlara ulaştığı belirtilerek, “Bu nedenle kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret, iftira ve resen tespit edilecek diğer suçlardan dolayı şüphelinin cezalandırılmasını talep etme zarureti hâsıl olmuştur.” ifadelerine yer verilmişti.

Başsavcılık: Hakaret ve iftira suçlarından soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'dan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun vekillerinin 06.05.2020 havale tarihli şikayet dilekçeleri kapsamında, Cumhuriyet Gazetesinin 14 Nisan 2020 tarihli nüshasında yayımlanan “Boğaz’da kaçak var” başlıklı haberi müteakip , 27. dönem milletvekilleri Özgür Özel ve Engin Özkoç tarafından sosyal medya hesaplarında ve bir kısım basın ve yayın organlarında yer alan açıklama ve paylaşımları nedeniyle adı geçen milletvekilleri hakkında hakaret ve iftira suçlarından soruşturmaya başlanmış olup, soruşturma işlemleri devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

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