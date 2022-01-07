CHP'li Özel: Derse alınmayan başörtülü arkadaşlarımızla protestolara katılmış biri olarak din düşmanı gibi gösterilmem çok ağrıma gitti
CHP'li Özel'in Diyanet'in okul öncesi eğitim çalışmaları hakkında söylediği "orta çağ zihniyeti" ifadesi tartışma yaratmıştı
07 Ocak 2022 13:19
HaberTürk yazarı Kübra Par, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın okul öncesi eğitimine yönelik olarak "orta çağ zihniyeti" ifadesini kullanan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in konuya ilişkin açıklamasını aktardı.
Par'ın aktardığına göre Özel, okul öncesi zorunlu eğitimin diyanet tarafından değil, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilmesi gerektiğini kastetti.
Özel, şu ifadeleri kullandı:
"28 Şubat sürecinde derse alınmayan başörtülü arkadaşlarımızla birlikte protestolara katılmış biri olarak din düşmanı gibi gösterilmem çok ağrıma gitti. Kuran-ı Kerim’e hakaret etmedim. Okul öncesi zorunlu eğitimin Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından değil, Milli Eğitim Bakanlığı’nca verilmesi gerektiğini söyledim.
4-6 yaş okul öncesi eğitimin zorunlu olmasına ilişkin Milli Eğitim Şûrası kararı alındı. Buna karşılık bu konuda hazırlığı Milli Eğitim Bakanlığı yerine Diyanet İşleri Başkanlığı yapıyor. Eğitimin dini kurumların elinde olması Orta Çağ'da vardı; bunu kastettim. Meclis’te birlikte çalıştığımız AK Parti milletvekilleri de benim inanç özgürlüğü konusundaki hassasiyetimi bilirler."