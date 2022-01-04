Erdoğan’dan “orta çağ zihniyeti” tepkisi: CHP Genel Başkanı bu skandalı karanlıkta ıslık çalarak geçiştiremez, bedelini ödeyecek!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Diyanet İşleri Başkanlığı'nın okul öncesi eğitimine yönelik kullandığı "orta çağ zihniyeti" ifadesine sert bir dille tepki gösterdi. Erdoğan, "Asıl çağ dışı olan sensin. Senin bu faşist zihniyetindir. Asıl gerici olan ortaçağ karanlığında debelenen sen ve senin gibi meseleye marjinal ideolojilerin at gözlüğünden bakanlardır" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen Erdoğan, "Artık cambazlığı, sahtekarlığı bırakın. Yeri geldiği zaman peygamberimize sahip çıkacaksınız kurana sahip çıkacaksınız yeri geldiği zaman da ağzınızda dilinizde hangi kusmuk varsa onu kusacaksınız. Çok açık ve net söylüyorum; CHP Genel Başkanı bu skandalı karanlıkta ıslık çalarak geçiştiremez. Bunun bedelini ödeyecek. Bu edepsizlik görmezden gelinerek, hiçbir şey olmamış gibi yüksek siyasetçilik oynanarak savuşturulamaz" diye konuştu. Erdoğan, CHP liderini milletten ve Diyanet camiasından özür dilemeye davet etti.

Erdoğan sözlerinin devamında da, "Utanmadan sıkılmadan sokağa döküleceklermiş. Ya siz 15 Temmuz'u görmediniz mi? Nereye dökülürseniz dökülün 15 Temmuz'da o sokağa dökülenlere bu millet nasıl dersini verdiyse siz de dökülün siz de aynı dersi evelallah alırsınız" sözlerini kaydetti.

Erdoğan AKP İl Başkanları toplantısında konuştu

Erdoğan, AKP İl Başkanları toplantısında konuştu. Erdoğan, "Biz her zaman teşkilatlarımıza kibri, ayrımcılığı, nobranlığı sokmamış olmakla övünen bir partiyiz. Ak Partiyi temsil eden hiç kimsenin davamızın bu vasfına zarar vermeye hakkı yoktur. İşimiz çok olabiliri, mesuliyetimiz ağır olabilir, vaktimiz sınırlı olabilir, kişisel sorunlarımız olabilir her en olursa olsun önceliğimizi vatandaşlarımızın gönlünü kazanmaya vereceğiz. Bunu başaramıyorsak o görev yerlerini boşuna meşgul etmeyeceğiz. Çünkü bu kapıda sadece siyaset kapısı değildir. Yaptığımız hata yol açtığımız kayıp sadece şahsımızı değil asırlara sari bayrak yarışında nöbetçisi olduğumuz davamızı da etkiler" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Artık bir asrının eşiğine geldiğimiz cumhuriyetimiz döneminde defalarca karşılaştığımız bir senaryo tekrar üzerimizde denenmek istiyor. Sadece geçtiğimiz 9 yılda yaşananlara baktığımızda bu gerçeği görebiliriz. Ak Parti'nin milletimize en büyük iyiliği demokraside ve kalkınma alt yapısında ülkemize kazandırdığı tarihi kazanımlar yanında işte bu oyuna meydan okumuş olmasıdır. Türkiye tüm mazlum ve mağdurlara kendi iradeleri ve gayretleri ile hak ve özgürlüklerine en iyi standartlarında kavuşabileceklerini, kalkınma hamlelerini neticelendirebileceklerini göstermiştir. Üstelik bu kadarla da kalmadık şimdi çok daha büyük birer atılımın içine girdik. Artık Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirecek adımları atıyoruz. İlk defa 2011 yılında Türkiye hazır hedef 2023 diyerek ilan ettiğimizden beri yaşanan her hadisenin gerisinde işte bu kavga vardır. Her saldırı aynı gaye ile tertip edilmiştir. Bu güne kadar bizi yolumuzdan döndürmeye muvaffak olamadılar. Elbette sıkıntılar yaşadık elbette bedeller ödedik ama büyük ve güçlü Türkiye trenini rayında ve rotasında tutmayı da başardık" diye konuştu.

"Hazine arazisini eken 55 bin çiftçimizin yıllık artış bedelini yüzde 22'den yüzde 9'a indiriyoruz"

Erdoğan Hazine arazisinde kiracı olan çiftçilere şu müjdeyi duyurdu:

"Ana muhalefet yavrularıyla beraber çalışmalarımızı görmüyor. Yeni yatırımlar yapılıyor. Salgın öncesine göre istihdamımızı 2 milyon kişi artırdık. Bu vesile ile Hazine'ye ait tarım arazilerini kullanan çiftçilerimizin bu yerleri ecrimisil bedellerinin yarısına kiralayabilmesini zaten sağlamıştık. Böylece ülke çapında 595 milyon metrekare Hazine arazimiz 55 bin çiftçimiz tarafından ekilip biçilmeye başlanmıştı. Bu çiftçilerimizin tarımsal desteklerden de faydalanabilmelerini temin etmiştik. Şimdi yeni bir kararla bu 55 bin çiftçimizin kira sözleşmelerinin yıllık artış bedelini yüzde 22'den yüzde 9'a indiriyoruz. Bu uygulamadan yeni Hazine arazisi kiralayacak çiftçilerimiz de yararlanabilecektir"

Faiz açıklaması

"Sıkıntılar da yaşamıyor değiliz. Döviz kurundaki aşırı dalgalanma fiyatlardaki aşırı yükseliş gibi tatsız hadiseleri bu yolda önümüze çıkan dikenler çakıllar olarak görüyoruz. Milletçe canımızı acıtsa da bunları kısa sürede geride bırakacak ve ülkemizi dünyanın en büyük 10 büyük ekonomisi arasına dahil edeceğiz" diyen Erdoğan, "Açıkladığımız tedbir paketiyle döviz kurundaki üzerindeki köpüğü hızla almıştık inşallah enflasyon üzerindeki köpüğü de hızla alarak ülkemizi hak etmediği bu görüntüden kurtaracağız" diye konuştu.

"Kılıdçaroğlu'nu CHP'si 1940'ların diktacı, jakoben milletin değerlerine düşman CHP'sinin güncel sürümünden ibarettir"

Muhalefeti hedef alan Erdoğan, "Bu güne kadar CHP'nin başındaki zatın tehditlerinden neredeyse payını almayan kalmadı. Paşa keyfi kimi isterse hedef tahtasına onu koyuyor. Ağzını her açtığında muhtarlarımızdan polislerimize, öğretmenlerimizden hâkimlerimize kadar herkese tehditler savuruyor. Herkese tehditler savuruyor. Bay Kemal yarın 2 bin civarı muhtarımla bir araya geleceğim. Muhtarlarla nasıl bir araya gelinirmiş sana da bunu göstereceğim" sözlerini kaydetti.

"Son günlerde muvazeneyi iyice yitirdiler, öyle ki işi devletin kurumlarını basmaya kadar götürdüler, hukuk ve demokrasi içinde sorumlu siyaset yapmak varken bunlar siyasi eşkiyalık yapmaya özen gösterdiler. Millet adına hesap sormakla mafyacılık oynamayı iyice birbirine karıştırır oldular. Baktılar tehdit dili işe yaramıyor şimdi de doğrudan millete ve milletin inancına milletin tarihine hakaret etmeye başladılar" diyen Erdoğan, "Güya helalleşme diyerek çıktıkları yolda az gittiler uz gittiler tere tepe düz gittiler sonuçta vara vara yine tek parti faşizmine geri döndüler. Son toplantımızdan bu yana yaşananlar 2022 CHP'si ile tek parti CHP'si arasında zihniyet açısından hiçbir fark olmadığını göstermiştir. Kemal Kılıdçaroğlu'nu CHP'si 1940'ların diktacı, jakoben milletin değerlerine düşman CHP'sinin güncel sürümünden ibarettir" ifadelerini kullandı.

"Artık cambazlığı, sahtekarlığı bırakın"

Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, "Çocukları bütün dünya nasıl yetiştiriyorsa öyle yetiştirmek varken bir orta çağ zihniyetine yönelmenin, bunu kurumsallaştırmaya çalışmanın ne bu Cumhuriyet'e ne bu millete faydası var; ne de Anayasa'ya uygunluğu var" ifadelerine sert bir dille tepki gösterdi. Erdoğan şunları kaydetti:

"Bu skandalı karanlıkta ıslık çalarak geçiştiremez, bedelini ödeyecek"

"Çıkmış Diyanet İşleri Başkanlığımıza saldırarak güya Diyanet'in okul öncesi eğitim vermesini eleştiriyor. Hatta hakaretlerini 'orta çağ zihniyeti' hezeyanıyla doğrudan milletin inancına ve değerlerine kadar vardırıyor. Neymiş efendim dinini, diyanetini öğrenen çocuklar üniversiteye gidince bilimin b'sini fiziğin f'sini bilmiyormuş. Neymiş Diyanet İşleri Başkanlığı'nın okul öncesinde evlatlarımıza eğitim vermesi bilimsel değil, çağ dışıymış. Regafil asıl çağ dışı olan sensin! Senin bu faşist zihniyetindir. Asıl gerici olan orta çağ karanlığında debelenen sen ve senin gibi meseleye marjinal ideolojilerin at gözlüğünden bakanlardır.

Buradan CHP Genel Başkanı'na soruyorum anayasal bir kurum olan Diyanet'in görevini hakkıyla yapmasından niçin gocunuyorsunuz? İstikbalimizin teminatı olan çocuklarımızın Kur'an-ı, peygamber efendimizin örnek hayatını medeniyet değerlerimizi öğrenmesi sizi neden rahatsız ediyor? İslam tarihinin en parlak dönemlerine Batılıların kendilerini tarif için kullandığı orta çağ karanlığı yaftası vurmaktan utanmıyor musunuz? Bu milletin dininden diyanetinden inançlarını özgürce yaşama, evlatlarını özgürce yetiştirme hakkından kirli ellerinizi ne zaman çekeceksiniz? Milletimize kimliğini ve karakterini veren mukaddes değerlerimizi aşağılamaktan ne zaman vazgeçeceksiniz? Artık cambazlığı, sahtekarlığı bırakın! Yeri geldiği zaman peygamberimize sahip çıkacaksınız, Kuran'a sahip çıkacaksınız yeri geldiği zaman da ağzınızda dilinizde hangi kusmuk varsa onu kusacaksınız! Çok açık ve net söylüyorum; CHP Genel Başkanı bu skandalı karanlıkta ıslık çalarak geçiştiremez. Bunun bedelini ödeyecek. Bu edepsizlik görmezden gelinerek, hiçbir şey olmamış gibi yüksek siyasetçilik oynanarak savuşturulamaz. CHP Genel Başkanı Başta orta çağ zihniyeti ifadesi olmak üzere bu hezeyanları açıklamalı, şayet izah edemiyorsa çıkıp milletten ve Diyanet camiamızdan özür dilemelidir. Aksi takdirde milletimiz tıpkı şehir yakınına ağız dolusu küfür eden ittifak ortakları gibi CHP'ye de sandıkta gereken dersi Allah'ın izniyle verecektir."

CHP'ye 15 Temmuz uyarısı

Erdoğan, "Utanmadan sıkılmadan sokağa döküleceklermiş. Ya siz 15 Temmuz'u görmediniz mi? Nereye dökülürseniz dökülün 15 Temmuz'da o sokağa dökülenlere bu millet nasıl dersini verdiyse siz de dökülün siz de aynı dersi evelallah alırsınız" dedi.