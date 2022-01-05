HaberTürk yazarı Par'dan CHP'li Özel'e: Çocukların Kuran eğitimi almasını 'orta çağ zihniyeti' diye tarif etmeniz eski ezberleri hatırlatıyor

HaberTürk yazarı Kübra Par, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın okul öncesi eğitimine yönelik olarak "orta çağ zihniyeti" ifadesini kullanmasına ilişkin olarak, dindar camiada çocukların küçük yaşta Kuran eğtimi almasına büyük atfetildiğini söylerken, "Bu sosyolojik gerçekliğe son derece yabancı kalarak 'Orta Çağ zihniyeti' diye tarif etmeniz, CHP’nin uzun süredir muhafazakâr kesimle arasındaki duvarı yıkma çabasıyla çelişiyor. Eski ezberleri hatırlatıyor" ifadesini kullandı.

"Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bu eğitimi kurumsallaştırmaya çalışması, çocukların ilahiyat eğitimi almamış bağnaz hocaların elinde yetişmemesi, cemaatlere mahkûm olmaması için esasında doğru bir adımdır" diyen Par, "Elbette okul öncesi din eğitimi zorunlu olamaz. Öylesi bir adıma hep birlikte karşı çıkarız. Çocuklarımız evrensel standartlarda bilime dayalı eğitim almalıdır. Fakat demokratik hukuk devletinin gereği olarak ailelerin çocuklarını kendi inanışlarına göre yetiştirme hakkı vardır" düşüncesini dile getirdi.

Par, Özgür Özel'e yönelik şu eleştirilerde bulundu:

"Bir yandan iktidara gelmeniz durumunda kimsenin düşünce ve inanç özgürlüğüne karışmayacağınızı söylerken diğer yandan çocukların Kuran eğitimi almasını 'Çağ dışı' diye nitelendirirseniz, muhafazakâr kesim ile aranızda derin bir uçurum açılmasına neden olursunuz. Helalleşme söyleminin bütün kazanımları boşa gider. Eskinin yanlış uygulamalarının geri geleceğini düşünüp kaygılananlar olur. Kısacası, AK Parti’den uzaklaşan kararsız seçmenin gönlünü kazanmak adına sahici bir kaygınız varsa sözlerinizi gözden geçirmenizde fayda var."

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