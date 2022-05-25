CHP'li Özel: Çok memnunuz ki, Altun ve ekibinin panik havası, meselenin herkes tarafından duyulmasını sağladı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün akşamki 'kaçış planı' iddialarının, "iktidar partisi yöneticileri ile çok maaşlı bazı bürokratlarda panik havası oluşturduğunu" söyledi. Özel, "Çok memnunuz ki iktidar partisinin verdiği bu refleks, bizim sesimizin duyulmadığı yerlere de ulaştı. Altun ve ekibinin, biraz ailevi, biraz hissi, biraz kişisel ama göreviyle bağdaşmayan ve profesyonellikten uzak yarattığı panik havası, meselenin herkes tarafından duyulmasını sağladı. Artık hepimiz biliyoruz ki TÜRGEV ve ENSAR'ın ABD'de kurdukları vakıf, Kızılay da alet edilerek oraya aktarılan yüz milyonlarca dolar var." görüşünü savundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un "büyük bir panikle" televizyonlara bağlandığını savunan Özel, şöyle konuştu:

"Çok memnunuz ki iktidar partisinin verdiği bu refleks, bizim sesimizin duyulmadığı yerlere de ulaştı. Altun ve ekibinin, biraz ailevi, biraz hissi, biraz kişisel ama göreviyle bağdaşmayan ve profesyonellikten uzak yarattığı panik havası, meselenin herkes tarafından duyulmasını sağladı. Artık hepimiz biliyoruz ki TÜRGEV ve ENSAR'ın ABD'de kurdukları vakıf, Kızılay da alet edilerek oraya aktarılan yüz milyonlarca dolar var."

Türkiye'de bu kadar açlık ve yoksulluk varken iktidara yakın bazı vakıflar üzerinden milyonlarca doların ABD'ye neden aktarıldığını soran Özel, AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevabını eleştirdi.

Ömer Çelik'e tepki

Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Senden korksak biz bu ülkede siyaset yapmayız Ömer Bey. Cürmün kadar yer yakmazsın Ömer Bey. O yüzden üstten üstten kibirli kibirli, yok sertleşmeler mertleşmeler, yapacağın ne varsa elinden geleni ardına koymayacaksın. Biz buradayız ama siz en fazla bir sene oradasınız. Biz sizin düşmeye korktuğunuz, dizlerinizin titrediği muhalefetteyiz. Düşmekten korktuğunuz haldeyiz, zerre korkumuz yok. Bütün güç elinizde ne yapıyorsanız yapın bakalım. Bu haldeyiz, dimdik ayaktayız." ifadesini kullandı.

Özgür Özel, AKP MKYK Üyesi Şamil Tayyar'ın sosyal medya paylaşımlarına değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şamil Bey, 'Cesaretin varsa kaçma, millet karar versin' diyor. Bir genel başkana söylediğin belli. Bakarsan benim genel başkanıma söylüyor ama muhatabı kendi genel başkanı. Şamil Bey 2,5 yıldır bıçak kemikte, erken seçime çağıran biziz; kaçan siz ve küçük ortağınız. 'Kaçma, kararı millet versin' diyorsanız biz dünden razı, bugünden hazırız. 60 gün sonraki pazar, sandığa bekleriz. Boyunuzun ölçüsünü alacak seçmen. Biz karşınızdayız, minderdeyiz. Ama karşımıza mindere çıkan bir pehlivan henüz olmadı. Adını bile Bahçeli'den başka zikreden yok. Kaybedecekse seçimi, kendisi aday olmayacak."

"Kandil'den mektupları alkışlayanlarla ittifaksın"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, CHP'nin İstanbul mitinginde atıldığı iddia edilen slogana ilişkin sözlerini anımsatan Özel, bu tür bir slogan atılmadığını söyledi. Bahçeli'ye, konuşma metninde gerçeği yansıtmayan bu konuya yer verenlere hesap sormasını öneren Özel, "(Kandil) diye bize üfürüyorlar. Öyle bir slogan atılırsa, atılmaya yeltenirlerse CHP'nin ne cevap vereceğini herkes biliyor. Ama Kandil'den mektupları ayakta alkışlayanlarla ittifaksın, bunu kabul et. İmralı mektubunu seçimlerden bir gün önce TRT'de okutturup medet umanlardansınız." değerlendirmesinde bulundu.

Özgür Özel, Bahçeli'nin, desteklediği hükümet döneminde büyük ekonomik kriz yaşandığını ve ülkenin cumhurbaşkanını belirlediğini savunarak, "Devlet Bahçeli, bundan 8 yıl önce 'Ey Erdoğan bu ülkede herkes cumhurbaşkanı olur, sen olamazsın' diyordu. Oldu. Müjdeyi dün vermiş, 'Kemal Kılıçdaroğlu'ndan cumhurbaşkanı olmaz' demiş. Memnuniyet duyuyoruz Devlet Bey." diye konuştu.

Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Sultan Abdülhamid ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı benzetmesini haklı bulduğunu belirterek, Abdülhamid ve Erdoğan'ın, ülkelerini yönetirken ekonomik sorunları çözemediklerini öne sürdü. Osmanlı'dan Duyun-u Umumiye aracılığıyla kalan borçlar konusunun çözümünde İsmet İnönü'nün aktif rol aldığına dikkati çeken Özel, "Bu meselede yine bu ülkeyi borç batağına, bankerlerin eline, Londra'daki bir avuç tefecinin eline düşürmek onlara kaldı. O borçları temizleyip bu ülkeyi kurtarmak da yine CHP'ye düşecek." sözlerini sarf etti.

"Seçimlerden hemen sonra muhalefetle konuşmaya hazırız"

CHP Grup Başkanvekili Özel, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Bir gazetecinin, hükümetin, "terörle mücadele operasyonu sinyali verilen bu dönemde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun bazı iddiaları dile getirmesinin kasıtlı olduğu" yönündeki söylemini anımsatarak değerlendirmesini sorması üzerine Özel, bir operasyon ihtimali varsa TBMM'nin bilgilendirilmesi gerektiğini belirtti.

Özel, "Meclis'i bilgilendirme nezaketi göstermeyenler, kendi pis işleri ortaya döküldüğünde 'Sınır ötesi operasyon yapacaktık.' deyip iç politika malzemesi çıkarıyorlar. Operasyonun yapılacağını, Kılıçdaroğlu'nun söylediği sözleri değersizleştirmek amacıyla ifşa etmek, olsa olsa AK Parti'nin içinde bulunduğu çaresizliği göstermektedir." görüşünü paylaştı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin, NATO konusundaki sözlerine ilişkin soruya ise Özel, "Sayın Bahçeli'nin açıklamalarını ciddiye aldığınızda tükettiğiniz enerji, tamamen israftır." yanıtını verdi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun dile getirdiği iddialara ilişkin Ensar Vakfı ve TÜRGEV'in cevaplarını değerlendirmesinin istenmesi üzerine Özel, söz konusu vakıfların kurulması için bütün yasal düzenlemelerin AK Parti döneminde yapıldığını ve bu vakıflardan dışarıda kurulan vakfa milyonlarca doların aktarıldığını söyledi.

NATO açıklaması

Özgür Özel, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebine iktidarın olumsuz tepkisine ilişkin soruyu da "Bahsettikleri her şey yıllardır oluyor. Eğer teröre destek veriyorlar diye karşı çıkıyorsa, 10 gün önce niye davet ediyor? 10 gün önce davet ediyorsa şimdi niye karşı çıkıyor? Bu çelişkiye cevap aramak lazım. Bu soruyu AK Parti Grup başkanvekillerine sorun." diye yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı açıklamalarına ilişkin bir soru üzerine ise Özel, "Muhalefetin onayını alacağımız, mutlaka halk oyuna sunacağımız, halkın da yüzde 95'lerde 'evet' diyeceği bir anayasa değişikliği ve güçlendirilmiş parlamenter sistem için seçimlerden hemen sonra muhalefetle konuşmaya hazırız." dedi.

Özel, Ali Osman Akat'ın tahliye edildiğinin söylenmesi üzerine de "AK Parti'de herkesle fotoğrafı çıktı. Kendisi uyuşturucu ticaretinden suçüstü yakalandı. AK Parti'ye bu kadar yakın bir isim 'Yanlışlıkla yollandı' deyip tahliye ediliyorsa aynı ifadeyi kullanan yüz binlerce kişi uyuşturucudan nasıl içeride tutuluyor? Onun mahareti Mustafa Şentop'un hemşehrisi olmak mıdır, Soylu ile fotoğraf çektirmiş olmak mıdır? AK Parti'li meşhur bütün simalarıyla selfie'sinin olması mıdır?" sorularını yöneltti.