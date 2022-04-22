CHP’li meclis üyelerine destek veren Belediye Başkanı: Hata yaptım

Hassa ilçesinin altyapı projesi için CHP’li meclis üyelerine destek verdiği için disipline sevk edilen Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş, oylamada “evet” dediği için pişman olduğunu söyledi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin geçen cuma günü yapılan toplantısında, Hatay’ın Defne ilçesi Akdeniz Mahallesi’ndeki arıtma tesisinin yenilenmesi ve Hassa’ya altyapı için temin edilmesi planlanan Japon kredisinin oylaması yapıldı.

Oylamada, AKP'liler "hayır" derken, Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş ve üç meclis üyesi CHP’lilerle beraber “evet” oyu kullandı. Karataş ve meclis üyeleri, "grup kararına uymadıkları" gerekçesiyle AK Parti’den ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti.

Konuya dair Gazete Duvar ile konuşan Karataş, "Ben ‘hayır’ deseydim Hassa halkına cevap veremezdim, vatandaş için evet dedim pişman değilim" demişti. Dün akşam partilileri davet ettiği iftar yemeğinde bir açıklama yapan Karataş, bu kez oylamada "evet" oyunun hatalı olduğunu belirterek, grup kararına uymadığı için özür diledi.

Karataş, Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin Defne halkının yıllardır arıtma tesisinin kaldırılması talebine, aynı bölgede daha büyük bir arıtma tesisi yapmak istemesini Defne halkına ihanet olduğunu savundu. Büyükşehir Belediyesi’nin kendilerinin Hassa’ya olan hizmet talebini, ihanet projesine alet etmek istediklerini söyleyen Karataş, "Cumhur İttifakı, Turunçlu arıtmanın mevcut yerine daha büyük bir arıtma tesisi yapılması fikrini Defne halkına ihanet olarak görürken, bu kararın aleyhinde oy kullanmış olmaktan ötürü üzüntülerimi ifade ediyorum" diye konuştu.

Cumhur İttifakı’nın bugüne kadar Hatay’a yapılacak hayırlı her projeye sonuna kadar destek olduğunu, olmaya da devam edeceğini söyleyen Mehmet Karataş, Cumhur İttifakı olarak Meclis üyeleri, milletvekilleri Hüseyin Yayman, Lütfi Kaşıkçı’yla konunun takipçisi olacaklarını söyledi.