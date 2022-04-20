CHP'lilerle birlikte "evet" oyu kullanan AKP'li belediye başkanı ihraç istemiyle disipline edildi

Hatay Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında, Hassa’daki yol sorununu çözmek için kredi kullanımına CHP’lilerle birlikte "evet" oyu kullanan AKP’li Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş ihraç istemiyle il disiplin kuruluna sevk edildi. Karataş, gerekli yerlere savunmasını yapacağını, partisinin ne karar verirse uyacağını belirtti

Hatay Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısı 15 Nisan Cuma günü yapıldı. Toplantıda, Hatay’ın Defne ilçesi Akdeniz Mahallesi’nde bulunan arıtma tesisinin yenilenmesi ve Hassa ilçesine yapılacak içme suyu ile kanalizasyon şebekesi hizmetleri için Japon kredisi kullanımı konusunda oylama yapıldı.

Gazete Duvar'dan Burcu Özkaya Günaydın'ın haberine göre, Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin teklifine CHP’li meclis üyeleri “evet” oyu kullanırken, AK Partili meclis üyeleri “hayır” oyu kullandı. CHP'li meclis üyeleri ile birlikte “evet” oyu kullanan Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş’ın yanı sıra Mehmet Torun, Mehmet Nur, Harun Demirci adlı üç meclis üyesi, “grup kararına uymadıkları” gerekçesiyle AK Parti’den ihraç istemiyle il disiplin kuruluna sevk edildi.

Disipline verilmesinin kendisiyle de projeyle de alakalı bir durum olmadığını, grup kararına uymayan herkes için disiplin sürecinin başlatılacağını söyleyen Karataş, gerekli yerlere savunmasını yapacağını, partisinin ne karar verirse uyacağını belirtti.