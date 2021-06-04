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Eğitim

CHP’li İlgezdi: YÖK Başkanı yanlış biliyor, gençlerimiz üniversiteye bilim öğrenmek için geliyor.

Yekta Saraç

04 Haziran 2021 18:01

CHP milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın, "Üniversiteler, milletin kızlarını emanet ettiği kurumlardır" açıklamasına tepki gösterdi. İlgezdi, "Sayın YÖK Başkanı, yanlış biliyor. Gençlerimiz üniversiteye bilim öğrenmek için geliyor." yorumunu yaptı. 

İlgezdi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Onlar yetişkin. Beklentimiz kızlarımız da dahil gençlerimize ebeveynlik yapmanız değil, bilgi ile donatmanız. Biricik göreviniz bu. Ne yazık ki layıkıyla yaptığınızı söyleyemiyoruz." ifadesini kullandı. 

TIKLAYIN | YÖK Başkanı Saraç: Üniversiteler, milletin kızlarını emanet ettiği kurumlardır

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